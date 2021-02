Luis Manuel Otero: Desde hoy dibujaré a diario la cámara que me vigila frente a mí casa

El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara afirmó en redes sociales que a partir de hoy dibujará a diario la cámara que la Seguridad del Estado colocó frente a su casa para vigilarlo.

"Desde hoy dibujarte a diario la cámara que me vigila frente a mi casa. Ellos reprimen y nosotres transformando la violencia en arte", expresó el artista en Instagram y Facebook.

De ese modo pretende responder a la violación de su privacidad por parte del gobierno cubano, que enfocó una cámara de vigilancia directamente contra su vivienda en San Isidro, La Habana Vieja, y mantiene a varios agentes apostados en el barrio para limitar su libertad de movimiento.

Junto a su post colgó imágenes donde se puede ver el primer dibujo de la serie.

La situación en que se encuentra el artista, con todos sus derechos vulnerados, y el gasto que hace el gobierno de la isla para cortar la libertad de movimiento de sus ciudadanos ha indignado a decenas de usuarios de internet.

Uno de ellos comentó que "En la Feria de La Habana un comercial me dijo que cada cámara costaba 1000 dólares hace unos años. Súmale el puesto de control, los trabajadores por turnos etcétera"; y otro internauta dijo que "El coste de ese aparato más el coste de instalación son entre 6 mil a 8 mil dólares. Y el pueblo pasando hambre. Le ronca los huevos".

"No me digas que tienen dinero para poner una cámara y no para arreglar la pared a la cual pegaron dicha cámara....que cara de tabla son", expresó un forero que hizo notar el visible deterioro del edificio donde fue colocado el equipo de vigilancia.

"Qué desvergonzados son. En vez de gastar miserablemente el tiempo instalando cámaras de vigilancia, pueden instalar luces para la iluminación de las oscuras calles de Cuba, e instalar equipos médicos de calidad en policlínicos y hospitales", subrayó un usuario de Facebook.

"Eso es acoso, falta de libertad, vulneran el derecho a la intimidad. Invasión a la privacidad. Es un delito. Deberías revisar toda tu casa y buscar micrófonos en el lugar que menos te imaginas y microcámaras también. Los micrófonos los instalan dentro de los toma corrientes debajo de tu cama o en espaldas, en tu sala y cocina debajo de mesas y muebles cuadros etc. Revisa que mientras te llevan detenido entran a tu casa y lo hacen y buscan, te registran toda tu casa", dijo otra forera.

El artista ha sido acosado, detenido, apresado y violentado en el último año a raíz de su activismo político como parte del Movimiento San Isidro.

La semana pasada denunció en redes que llevaba tres días sin poder salir de su casa porque los agentes policiales del Gobierno cubano no lo dejaban moverse, luego de que anunciara que iría al Capitolio de La Habana para pedir la renuncia del ministro de Cultura Alpidio Alonso.

Finalmente el viernes el artista logró burlar la vigilancia y llegar a la sede del Parlamento cubano junto al rapero Maykel Osorbo, quien también ha sido víctima de la represión contra los activistas que se oponen al régimen en la isla.