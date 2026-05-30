¿Xenofobia en México afecta deportaciones de cubanos? Abogado responde

Segundo vuelo de deportación traslada a 116 migrantes cubanos a La Habana en el mes de febrero.

El abogado de inmigración Willy Allen III advirtió que el creciente clima xenófobo hacia los cubanos en México —documentado en incidentes recientes en Cancún y Ciudad de México— no es suficiente, desde el punto de vista legal, para detener una deportación ni para fundamentar una solicitud de asilo.

La pregunta surgió durante una entrevista en vivo con la periodista Tania Costa, en la que la audiencia quiso saber si ese ambiente de rechazo podría tener consecuencias prácticas para los cubanos que enfrentan deportación desde Estados Unidos hacia territorio mexicano.

Allen reconoció la existencia del problema: «Yo sé en general qué pasó con este... digamos este ambiente xenófobo que hay hacia los cubanos, este rechazo hacia los cubanos en Cancún. No sabemos si se va a extender a todo México».

Tania Costa recordó además el ataque contra el cineasta cubano Ernesto Fundora durante la presentación de su documental sobre Luis Manuel Otero Alcántara en Ciudad de México el 20 de mayo, cuando un grupo de manifestantes irrumpió en el evento y agredió a los asistentes. «Llegaron los comunistas mexicanos y reventaron aquello a palos. O sea hay como una tirria... hay como un rechazo, un rechazo hacia los cubanos», describió la periodista.

Sin embargo, Allen fue contundente en el análisis jurídico: «Esto podría influir a la hora de deportar cubanos hacia México. A mí sí, pero a finales del día no es algo público que el gobierno mexicano está implementando contra los cubanos».

El abogado explicó que el estándar legal del asilo exige que la persecución provenga del gobierno o de un grupo que el gobierno pueda controlar. «Si una persona dice que mira, yo no quiero ir a México porque yo vi unas noticias de unos casos que pasó en México, no es suficiente», precisó.

La situación se vuelve aún más grave para quienes ya han sido deportados. Según Allen, si un cubano es enviado desde Estados Unidos a México y luego sufre persecución en ese país, no existe mecanismo legal para reclamar protección de vuelta a territorio estadounidense: «Una vez que te dan la patada ya no hay nada que hacer. Básicamente, básicamente no hay nada que hacer».

Este escenario afecta a miles de cubanos. Según cifras de Human Rights Watch, entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, aproximadamente 4,353 cubanos fueron deportados a México como parte del esquema de la administración Trump de enviar a ese país a migrantes de terceros países que no pueden ser repatriados a sus naciones de origen. Muchos han quedado varados en ciudades como Tapachula y Villahermosa sin documentos ni permiso de trabajo.

En la misma transmisión, un espectador identificado como Raudel García preguntó si la administración procesaría algún día los trámites migratorios pendientes, señalando que «lejos de buscar formas para mejorar, gastan su tiempo y recursos en métodos para frenar los procesos».

Allen coincidió con la frustración: «Así es como se siente, que están haciendo lo máximo para cerrar todas las puertas. Es muy frustrante».

Aun así, el abogado mantuvo un tono de resistencia ante la comunidad cubana: «Es batalla tras otra batalla. Al final del día yo creo que vamos a ganar la guerra, pero las batallas van a ser muy [duras]».