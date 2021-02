Demócratas proponen ayuda de hasta 3000 dólares por niño a millones de familias en EE.UU.

Congresistas demócratas de Estados Unidos propondrán este lunes la entrega de 3.000 dólares por niño a decenas de millones de familias estadounidenses, como parte del paquete de ayudas del presidente Joe Biden por la pandemia de coronavirus.

Al frente de la iniciativa está el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Richard Neal, quien debe presentar el proyecto de ley de Crédito Tributario por Hijos mejorado.

"La pandemia está llevando a las familias a una pobreza cada vez más profunda, y es devastador. Estamos haciendo que el Crédito Tributario por Hijos sea más generoso, más accesible y, al pagarlo mensualmente, este dinero será la diferencia en un techo sobre la cabeza de alguien. o comida en su mesa. Así es como se supone que funciona el código tributario para quienes más lo necesitan, y mientras yo sea el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, es lo que puede esperar ver de nosotros", dijo Neal en un comunicado dado a CNN.

La idea de los líderes demócratas es que durante un año el Estado proporcione 3.600 dólares por cada niño menor de seis años y 3000 dólares si el menor tiene entres seis y 17 años.

La ayuda se entregaría a padres solteros que ganen hasta 75.000 dólares al año y a parejas que ganen hasta 150.000 dólares.

De aprobarse por el Congreso esa legislación, los pagos comenzarían a entregarse en julio de 2021.

Los defensores de la ley sostienen que recibir los pagos mensualmente, en vez de obtener una suma entera al momento de los impuestos, ayudará a las familias a satisfacer sus obligaciones.

El Crédito Tributario por Hijos vigente ahora proporciona hasta 2.000 dólares por niño menor de 17 años. Otra diferencia que tiene con la propuesta de los demócratas es que el actual se entrega a padres solteros con un ingreso bruto ajustado modificado superior a 200.000 dólares, y a parejas casadas que ganen 400.000 dólares. Además, las familias reciben un pago único en el año.

Otro importante cambio es que el crédito pasaría a ser totalmente reembolsable durante el año. De acuerdo con el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, alrededor de 27 millones de niños de familias de bajos ingresos reciben un crédito fiscal parcial o nulo porque sus padres ganan muy poco.

Rosa DeLauro, representante demócrata de Connecticut, dijo que el Congreso debería aprobar la mejora de forma permanente mientras exista la posibilidad.

"No podemos detenernos aquí. Debemos aprovechar este momento para aprobar la Ley de la Familia Estadounidense y ampliar y mejorar permanentemente el crédito fiscal por hijos. Un año no es suficiente para los niños y las familias que luchan no solo contra el coronavirus, sino también contra la pobreza", expresó.

La nueva propuesta de respuesta al llamado del presidente Joe Biden para expandir el Crédito Tributario por Hijos, como parte de su plan de ayuda contra el coronavirus de 1.9 billones de dólares.

El pasado 5 de enero el Senado estadounidense aprobó un proyecto de ley que favorece la aprobación del paquete de ayuda de Biden, dirigido a paliar las consecuencias de la crisis causada por la pandemia.

Mientras los demócratas celebraron, los republicanos criticaron el gasto excesivo incluido en el proyecto.

Bernie Sanders, presidente del Comité de Presupuesto del Senado, destacó que el proyecto de ley no solo será útil para hacer frente a la pandemia, "sino también al colapso económico, y a la realidad de que millones de niños han visto interrumpida su educación".

El plan de rescate de 1.9 billones de dólares propuesto por Joe Biden incluye un pago de estímulo directo de 1.400 dólares, un beneficio de desempleo federal de 400 dólares a la semana y 350 mil millones para los gobiernos estatales y locales, además de destinar dinero a otros fines como el cuidado infantil, las escuelas y distribución de las vacunas contra el coronavirus.