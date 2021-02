Mercy Olivera denuncia que arrojaron un líquido con olor muy fuerte en su ventana

La cubana Mercedes Olivera Nuñez, quien padece una grave enfermedad degenerativa y no tiene acceso a medicamentos, denunció en sus redes sociales que alguien arrojó un líquido con olor muy fuerte frente a la ventana de su casa.

"Hay olor a gasolina con otro líquido en mi ventana, yo no vi, no sé quién fue, tuve que sentarme y salir a la puerta para respirar. Gracias a los hermanos que se preocupan por mí", reveló en su muro de Facebook.

Mercedes (Mercy), de 35 años y residente en Artemisa, sufre de una atrofia muscular espinal que la mantiene permanentemente conectada a una máquina de oxígeno, y ha acudido a las redes sociales para pedir la ayuda de otros cubanos que le den medicinas, debido a la escasez en las farmacias de la Isla.

"Estoy en la puerta de mi cuarto porque hay olor a un líquido que no sé si es gasolina con algo más o qué, es fuerte y hoy he estado muy débil, con mucho malestar, me queda poco oxígeno en el balón", dijo en otro post.

Mercy grabó un breve video en el que pidió a los internautas que compartieran su denuncia, y reiteró su petición al gobierno cubano que le permita salir del país a recibir tratamiento médico en Estados Unidos.

"Me ha pasado todo el día con rigidez, con falta de aire, ahora mismo mi abuela me pasó para la silla, para que yo pudiera pararme en la puerta, porque el cuarto estaba inundado de olor a gasolina con otro líquido, porque es muy fuerte es olor. Está todo oscuro, espero que si hay alguna marca ahí, poder tirar alguna foto", detalló.

"Me siento bastante floja, bastante débil, es característico de esta enfermedad mía, sobre todo por el nivel de tensión que estoy viviendo, es una tensión horrible con llamadas, mensajes, y ahora esto", añadió.

Recientemente Mercy anunció que se había declarado en huelga de hambre para protestar por la injusticia de las autoridades cubanas, que se niegan a darle los documentos necesarios para poder viajar.

"Vivo en Cuba, donde mis derechos como paciente y ciudadano han sido vulnerados toda mi vida, he sufrido represión, racismo, amenazas de funcionarios públicos, una pena de cinco años de prisión indebidamente por un delito falso en 2015 (...). Salud pública y gobierno no son capaces de brindarme una calidad de vida o atención médica adecuada, vivo con mi abuela de 82 años que me ayuda y me cuida con pocos recursos y fuerzas", denunció.

Según explicó, hasta el 4 de marzo no le darán respuesta a su petición de pasaporte para tener acceso a una visa humanitaria en Estados Unidos. En su opinión, todo ello no es más que un castigo del régimen por no aceptar el sistema comunista y hacer pública su situación.

"Mi vida está en peligro porque la muerte neuronal no cesa y el proceso degenerativo, sin la medicación o equipo necesarios para llevar demasiados de mis ataques respiratorios y espasmos musculares que causan rigidez...", precisó.