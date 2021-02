Muere por coronavirus prestigioso médico del Hospital Manuel Fajardo de La Habana

Un médico de 63 años de La Habana fue uno de los dos cubanos que murió el domingo por coronavirus en el país, según dio a conocer en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

El fallecido se nombraba Francisco Fidel Llorente Llano, era especialista de segundo grado en Coloproctología, profesor auxiliar y máster en enfermedades infecciosas, y durante 25 años ejerció como jefe de servicio de su especialidad en el hospital Manuel Fajardo, en la capital.

Según detalló Durán, el occiso residía en el municipio Arroyo Naranjo y padecía de hipertensión arterial, asma bronquial e hipotiroidismo. Comenzó con síntomas de fiebre y cefalea el pasado 16 de enero. Tras ser diagnosticado, estuvo 20 días ingresado, de ellos, 15 en terapia intensiva.

"Desde el 23 de enero tuvo una evolución desfavorable, con un empeoramiento clínico, radiológico, hemogasométrico, una infección respiratoria severa resistente a varias opciones terapéuticas, y lamentablemente en el día de ayer hizo una parada cardíaca en asistolia. Se hicieron todas las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no fue posible su recuperación", precisó el experto.

La Sociedad Cubana de Coloproctología, de la que Llorente Llano era presidente, lamentó el hecho con una publicación en las redes sociales.

"¡Lamentable noticia! En la mañana de este 7 de febrero de 2021 falleció el destacado profesor Francisco Fidel Llorente Llano. Graduado de Doctor en Medicina en 1985, el Dr. Llorente era especialista de 2o grado en Coloproctología, profesor auxiliar y máster en enfermedades infecciosas", expresó.

"Durante 25 años se desempeñó como jefe de servicio de Coloproctología del Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Comandante Manuel Fajardo. Participó en múltiples eventos nacionales e internacionales. Impartió y recibió numerosos cursos de posgrado. Fue miembro de la directiva del grupo provincial y del grupo nacional de la especialidad", agregó.

También la Facultad de Ciencias Médicas del hospital Manuel Fajardo envió su pésame a los familiares y amigos del doctor Llorente Llano.

"La pandemia se ha llevado a uno de los excelentes profesionales y de un alto grado de humanismo y solidaridad. Lo extrañaremos cada día, su legado queda impregnado en todos los médicos, familiares y amigos. Un hombre excepcional, de entrega constante, apasionado a su profesión. Tus amigos y compañeros no tenemos consuelo para envolver tu partida, solo el abrazo eterno agradecimiento para que llegues a tu eterna morada", subrayó.

Varios compañeros de profesión han mostrado su dolor por el triste suceso.

"Hace apenas un rato, dejó de existir, víctima de la Covid-19, nuestro colega y hermano de la Graduación de Médicos Cubanos de 1983, el Dr. Francisco Fidel Llorente Llamo. (...) Desde que la noticia se expandió por el grupo de WhatsApp de nuestra graduación, todos los pensamientos se dirigieron hacia su recuperación y siempre mantuvimos la esperanza de que sería posible revertir semejante proceso. Es obvio, que pese a nuestra profesión, nunca estamos preparados para recibir semejante noticia y, ello ha sido la causa de que estemos consternados con tamaña pérdida", dijo Héctor Demetrio Bayarre Vea en su muro de Facebook.

"Hoy, te despedimos físicamente, pero tu obra quedará para beneficio de los que te seguirán. Así que quedarás vivo en la memoria de tus colegas y estudiantes de varias generaciones. De manera que seguirás siendo útil hermano. ¡Descansa en Paz!", concluyó.

También el urólogo Ernesto Rodríguez Verde señaló que la muerte de Llorente es una pérdida sensible e irreparable para la medicina cubana.

"Los que lo conocimos, sabemos de la entrega, humildad y sacrificio por sus pacientes y su profesión. Deja de existir físicamente alguien que se entregó siempre a su trabajo y a formar excelentes especialistas. A los familiares y amigos del hermano 'Paquito', nuestras condolencias en este momento de profundo dolor. EPD siempre", comentó.

Por su parte, Sissi Rodríguez Suárez recordó la ayuda que le brindó el doctor Llorente Llamo en los comienzos de su carrera.

"Este maldito virus me ha hecho sufrir por amigos y colegas, y despedir a unos cuantos... hoy despido a una de las personas que me abrió los brazos en mi profesión, que me abrigó en su pecho desde que me conoció mientras yo cursaba el 2do año de Medicina y ya aspiraba a ser coloproctóloga, y que me me dio un lugar cuando lo necesité...", escribió.

Este sería el tercer médico que muere por coronavirus en Cuba, según los datos del gobierno.

El pasado 29 de enero, Durán aclaró que habían fallecido por coronavirus dos médicos y no uno, como él mismo había dicho erróneamente en una conferencia de prensa anterior.

Ese día el especialista se refirió a la muerte de un doctor de 49 años de La Habana, quien se contagió al tener contacto con un caso confirmado y no mientras trabajaba en las zonas rojas de enfrentamiento al coronavirus. Días antes se había producido el deceso de una doctora de 50 años, radióloga del municipio de Guantánamo, que murió el 24 de enero.