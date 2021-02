Locutor cubano Yunior Morales impedido de hacer programas políticos tras sus fuertes críticas al gobierno

El locutor cubano Yunior Morales aseguró que no lo dejan hacer programas políticos en los espacios oficiales tras sus fuertes críticas al gobierno de la Isla.

"Me quitaron todo lo político, nada más estoy haciendo desde la casa dos musicales y carteleras. En adelante ya veremos", dijo en un post en la red social Facebook.

El locutor comunicó a todos los que se han preocupado por él en este tiempo, que al inicio de la pandemia tenía problemas personales y se encontraba grabando desde casa.

También se refirió a las declaraciones de Santiago Sobrino Martínez, ministro de la Industria Alimentaria, cuando dijo que se estaba organizando un programa de desarrollo de especies de animales que se destinarían a la producción de alimentos, entre los cuales se encuentran las gallinas decrépitas.

En ese entonces, el locutor le respondió: "Respeto para el pueblo cubano. Las tripas, gallinas "decrépitas" y los restos se los comen ustedes. Al final somos nobles porque aguantamos como bestias".

En su post de hoy, Morales sostuvo que no está de acuerdo con cuestiones como estas y con muchas más, y en esos momentos se ha expresado "como un cubano más" en las redes sociales.

"No soy de buscar fama ni reconocimiento, sobraron oportunidades para entrevistas, propuestas de trabajo hasta con mejor salario, pero desde mi posición como locutor en Radio y Televisión quise ver hasta dónde hay o no respeto a la libertad de expresión", añadió.

No obstante, al parecer al locutor le impusieron ciertas restricciones laborales, como los programas de temática política, tal como había mencionado anteriormente.

"Nadie paga porque diga lo que pienso, la verdad no tiene precio. No hay maldad en mi y sí deseos de que todo mejore", agregó.

Morales ha sido una voz crítica sobre la realidad que viven los cubanos en la Isla, a pesar de ocupar puestos en instituciones oficiales.

Anteriormente, había alertado de las represalias que sufre por sus críticas al Gobierno: "Quítenmelo todo. Si esa es la represalia, no soy el primero", expresó en Facebook.

En ese entonces relató cómo los directivos del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) comenzaron a quitarle sutilmente varios contratos de trabajo, entre ellos promociones que realizaba.

"Yo pienso que como figura pública tengo una responsabilidad y es ser honesto, decir la verdad. Me pueden quitar todo menos quién soy. Soy tremenda buena persona. Los valores que me inculcó mi madre no los cambia nadie", señaló Morales.