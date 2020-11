Presentador cubano Yunior Morales denuncia represalias por sus críticas al Gobierno: "Quítenmelo todo"

El presentador cubano Yunior Morales denunció las represalias que sufre por sus críticas al Gobierno de Cuba, por expresar su sincera preocupación por la realidad del país y la gestión política.

"Quítenmelo todo. Si esa es la represalia, no soy el primero", expresó Morales en un vídeo en directo hecho por la red social Facebook.

El presentador comentó a sus seguidores cómo los directivos del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) han comenzado a quitarle sutilmente varios contratos de trabajo, entre ellos promociones que realizaba, como represalia por posicionarse críticamente ante decisiones del gobierno.

"Nadie puede mandar en lo que yo pienso. Nos podemos expresar. ¿Quién te puede quitar eso? ¿Quién dice que por tu opinar, alguien te puede decir que puedes perder el trabajo?" comentó Morales a sus seguidores de Facebook este lunes y señaló lo que para él es una responsabilidad social como comunicador.

"Yo pienso que como figura pública tengo una responsabilidad y es ser honesto, decir la verdad. Me pueden quitar todo menos quién soy. Soy tremenda buena persona. Los valores que me inculcó mi madre no los cambia nadie", aseguró el presentador de televisión.

Morales indicó que las represalias del ICRT llegan a partir de sus expresiones en redes sociales en contra de algunas decisiones políticas que se toman en el país. Considera que es hora ya de que exista el debate en Cuba y una buena comunicación.

"Si no van a pasar años de seguir atrasados en tantas cosas, ¡hasta en la comunicación! Eso da pena", indicó Yunior a sus seguidores.

"Puedo equivocarme, pero tengo ese derecho porque es lógico y natural. Algo me puede gustar o no. No estoy loco, estoy cada día más cuerdo", señaló el joven quien comentó que su salario en Cuba no es suficiente para restaurar las grietas que tiene su vivienda y teme protagonizar, un día de estos, un derrumbe más en La Habana.

Morales se refirió también en esta directa a la mala costumbre que hay entre los cubanos en la isla de tildar de "opositor pagado por el Imperio" a toda persona que diciente de las políticas gubernamentales.

"Una amiga me llamó y me preguntó: `¿Eres opositor, alguien te paga?´. Caballero... ¿no se puede decir una verdad? ¿No puedes opinar sin que usen el mismo discurso?", se preguntó incrédulo el presentador Yunior Morales.

"Nadie me paga por decir nada porque la libre expresión no tiene precio. Nadie me va a impedir que razone" enfatizó el cubano y reiteró, para cerrar la alocución, la línea más importante de su mensaje: "Que me quiten todo, porque lo que no me van a quitar son mis valores como persona, como hombre... que no es otra cosa que esto, decir la verdad".

Entre las publicaciones más polémicas que tuvo Morales está su mensaje contundente al Gobierno cubano: "Las tripas y gallinas decrépitas se las comen ustedes", en un post en Facebook en el que respondió "sin rodeos" y "directo" a Santiago Sobrino Martínez, ministro de la Industria Alimentaria.

Morales se atrevió incluso a encarar al gobierno por la misera en la que tienen sumido al pueblo: "¡No funcionan! ¡No los necesitamos!", expresó el locutor y dijo que el gobierno debe disculpas al pueblo cubano por fallas cometidas durante décadas de divisiones, derrumbes, pérdidas de valores humanos, desigualdad, dependencia con recargas, remesas, o imponer a la mayoría ciudadana el desabastecimiento.