América Valdés comparte su experiencia con una pareja abusiva: "Está mucho más aceptado de lo que pensamos"

La joven artista América Valdés, hija del humorista cubano Alexis Valdés y la actriz chilena Paulina Gálvez, decidió compartir su experiencia con una pareja abusiva porque "el abuso está mucho más aceptado de lo que pensamos".

La actriz, modelo y cantante de 18 años contó hace poco en una de sus historias que había puesto fin a una relación abusiva de más de un año, de la que le costó mucho salir, un comentario que alarmó a muchas personas porque "tienden a asociar el abuso solo con lo físico".

América no sufrió ningún episodio de violencia física, pero sí emocional, con una persona que le controlaba absolutamente todo, no le permitía hablar de su trabajo ni algunas amistades y la hacía pasar por un infierno incluso en fechas importantes como su cumpleaños.

"La palabra abuso choca, y la gente tiene una idea preconcebida de lo que es el abuso, pero el abuso está mucho más presente y aceptado de lo que pensamos. La manipulación, el control, intentar bajarte la autoestima, todo eso es abuso", puntualizó la joven durante una entrevista en el podcast Como yo lo veo, de la actriz cubana Claudia Valdés, pareja de su padre.

"A mí me costó mucho salir de esa situación", contó América, que actualmente está residiendo en la Ciudad de México por proyectos profesionales.

"Yo [sufrí] un control impresionante, tenía prohibido mencionar a cierta gente, no podía trabajar sobre la gente con la que trabajaba porque me regañaba. Mi cumpleaños lo pasé llorando porque me regañó por hablar con otra gente", relató con la voz entrecortada.

Por el hecho de que la idea de lo que es el abuso está tan estructurada y de que muchas personas no son conscientes de que se encuentran en esa situación, América explicó que las relaciones abusivas de cualquier tipo se basan principalmente en la manipulación y en hacerte sentir culpable.

"Terminas en un estado que creo que mucha gente se puede identificar con eso, y es que llegas a un estado en el que prefieres disculparte sabiendo que no has hecho nada mal a seguir la lucha, y lentamente lo que va pasando es que tu mente se confunde", señaló.

Otros comportamientos que son indicadores de estar en una relación abusiva son burlarte públicamente de tu pareja, ponerla en situaciones incómodas y que la persona sabe que la hacen sentir mal, explicó la joven.

"En un tiempo que estuve aquí [México] sola, noté lo bien que yo me sentía sola, un bien que no había sentido en mucho tiempo, y me di cuenta de que cuando se acercaba la fecha de que él me visitaba yo no podía dormir, no podía estar quieta, tenía miedo, lloraba todos los días".

América también contó que no solo es difícil romper con esas relaciones, sino que luego de hacerlo, se vive un periodo en el que "te das cuenta de todo lo que pasó y no debería haber pasado, pero en el momento no lo podías ver".