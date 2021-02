Muere por coronavirus el periodista cubano Pedro Pablo Figueredo

El periodista cubano Pedro Pablo Figueredo murió a causa del coronavirus a sus 68 años de edad este martes en La Habana.

Así lo informó el colectivo de Radio Habana Cuba, quienes aseguraron que la muerte era "como consecuencia de secuelas de la Covid 19".

También enviaron sus condolencias a la esposa de Figueredo, la actriz Nila Sánchez; y a sus demás familiares, colegas y amigos.

Natural de Minas, en la provincia de Camagüey, Figueredo fungió como director de Radio Rebelde, Radio Arte, subdirector de Radio Progreso.

Durante su larga trayectoria por medios oficialistas cubanos, también trabajó en Prensa Latina y en la actualidad se desempeñaba como director de la revista informativa Desde Mi Habana, de Radio Habana Cuba.

Ante la noticia, muchos colegas se han volcado en redes sociales a recordar a Figueredo y ofrecer el pésame.

"Pensé que otra vez se escaparía de la muerte, pero esta vez no pudo ser. Acabo de enterarme que ha fallecido a causa de la COVID-19 un gran trabajador de nuestra Radio Habana Cuba, un gran ser humano, Pedro Pablo Figueredo Rodríguez, el Figuere para sus más allegados". dijo el periodista deportivo Raúl Rodríguez.

"Hombre, amigo. Golpe duro de la COVID. Siempre estará entre nosotros. Lo recordaré en cada reporte deportivo que haga, pues mientras dirigía la revista siempre me preguntaba, Ruly, ¿qué me traes, la última? Y confieso que algunas veces la última me la daba él. Era un hombre preocupado de estar informado siempre. Condolencias a su esposa Nila y a sus demás familiares. Mis respetos y aprecio siempre. Abrazo eterno", agregó.

Su colega de Radio Habana Cuba, Guillermo Alvarado, también ofreció unas sentidas condolencias: "Terrible pérdida para Radio Habana Cuba. En lo personal se fue uno de mis mentores y un buen amigo. Hasta cuándo seguirá haciendo daño esta pandemia. Nos esperarás en el infinito Pedro Pablo Figueredo", dijo.

Este miércoles el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó la muerte por coronavirus de cinco personas, entre ellas un señor de 68 años, que podría coincidir con Figuerero.

Según el MINSAP, la víctima era de Centro Habana, con antecedentes de hipertensión y diabetes, además de haber sufrido un infarto, y falleció luego de 12 días ingresado.

También afirman que el paciente estaba asintomático, y que se detectó la enfermedad por pesquisaje en su centro de trabajo.

En el día de hoy fueron reportados 858 nuevos contagios, 438 de ellos de La Habana.