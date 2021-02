Yomil sobre apertura del sector privado en Cuba: “Es lo único que va a salvar la economía”

El reguetonero Yomil Hidalgo se refirió, a través de un video en la red social Instagram, a la emisión de la Mesa Redonda dedicada a la apertura del sector privado en Cuba.

“Estamos pasando por un momento bien crítico en la sociedad cubana. Ayer estuve viendo la Mesa Redonda y me encantó. Me encantó ver ayer a un ministro aprobar más de 2 mil medidas nuevas para los negocios particulares. Era algo que nos hacía falta desde hace años. Lo único que hará de Cuba una sociedad común y corriente son los negocios privados. Es lo que va a salvar la economía”, comenzó su transmisión el músico urbano.

Sobre la importancia de las pequeñas y medianas empresas en las economías de cada nación, mencionó:

“Los negocios privados generan empleo. Los propietarios pagan impuestos que van a parar al bienestar de la propia sociedad. Entonces, por fin, después de tantos años, podemos respirar con alivio en Cuba. Ahora lo importante es que dejen que uno tenga la posibilidad de ampliar sus propios proyectos”, indicó sobre las restricciones que hasta el momento imponían en Cuba al incipiente sector privado, reduciendo el emprendimiento a un limitado “cuentapropismo”.

Como músico, Yomil sugiere que le permitan funcionar como una empresa privada, lo cual lo eximiría de sufrir largos procesos burocráticos que solo generan rupturas entre las instituciones y los artistas. Como ejemplo de ello, Yomil cita la tardanza del pago a artistas que ofrecen espectáculos en el interior del país.

Para trabajar como músico dentro de Cuba, según detalla el reguetonero, debe formar parte del catálogo de una empresa de representación que, a su vez, está adscrita al Ministerio de Cultura. Para acceder a ofertas de trabajo, así como para cobrar los espectáculos, debe atravesar su obra infinitos filtros burocráticos que terminan entorpeciendo el proceso y limitando el radio de acción de los artistas.

Como alternativa, sugirió que se aplicara una tasa de impuestos a “su empresa privada” que lo obligara a seguir abonando al Estado, pero que tuviese libertad sobre la gestión.

Mencionó también la posibilidad de incentivos fiscales, donde el pequeño empresario se viese involucrado en proyectos filantrópicos de su comunidad, de manera tal que, si ayudara a mejorar infraestructuras públicas como calles, reparación de escuelas, etc., el propio Estado (incapaz de proveer estos servicios) redujera los tributos anuales de este privado.

“Ahora fue que se dieron cuenta de los millones de dólares perdidos en una economía errónea. El cambio de moneda, es absurdo”, manifestó Yomil y aclaró que se trataba de un comentario movido por la transparencia y la sinceridad de un joven que quiere vivir en un mejor país.

Acerca de sus declaraciones públicas sobre la necesidad de dimisión por parte de Alpidio Alonso, ministro de Cultura, tras los eventos del 27 de enero, Yomil suscribió todo cuanto dijo en esa ocasión y añadió:

“Muchas personas se molestaron con mi video diciendo yo la realidad: el ministro de Cultura, como tiene tanta responsabilidad en sus manos, debe tener también un alto nivel de tolerancia a las diferencias. Yo quiero un ministro de Cultura que active las Casas de Cultura de una manera funcional. Si funcionaran las casa de Cultura ¿cuántos muchachos estarían integrados, aprendiendo música? ¿Por qué no dan los papeles para legalizar el trabajo de músicos urbanos? Hay muchos muchachos talentosos que no pertenecen a empresas, ¿dónde está el apoyo a talentos “del barrio”? Si yo no hubiera cantado reguetón a lo mejor hubiera sido un delincuente”, emplaza Yomil.

Este músico, ha sido de los que ha apostado por permanecer en la isla a pesar de la carestía, las censuras y las violaciones a las libertades creativas y los proyectos autónomos. Sobre su voluntad de residir en Cuba pese a todo, el músico enfatiza:

“Me dicen “por qué sigues en Cuba si allí solo hay miseria, comunismo y hambre”. Y me da pena como cubano porque no quiero seguir viviendo en un país con tanto atraso mental. Soy un joven artista, emprendedor, que sueña, y no me quiero ir. Terminan obligando a jóvenes talentosos y con ganas de emprender a emigrar. Quiero vivir en un país normal, pasar una vejez tranquila”, expresa.

Al cierre de la transmisión, Yomil Hidalgo emplaza a las autoridades cubanas y les exige que ofrezcan oportunidades a los jóvenes, a los nuevos proyectos, a la pluralidad de perspectivas:

“Ustedes, que son los jefes de estado de este país, deberían sentir pena de ir a una cumbre y ver a otros mandatarios de otras partes, y representar a un país con tanta miseria. El primer bloqueo viene de nosotros mismos. No nos dejan crecer aquí dentro. Con lo poco que tenemos podemos hacer mucho. Necesitamos personas que no estén para decir las mismas consignas, no para recibir órdenes, sino para crear”, concluyó.