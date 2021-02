Trabajador de hospital en La Habana denuncia discriminación con el personal de servicio

Un cubano trabajador del hospital Salvador Allende (La Covadonga) de La Habana, que se encuentra alojado en un hotel pasando la cuarentena obligatoria establecida para el personal de la salud, denunció que las condiciones no son las mismas para los médicos que para quienes desempeñan otras funciones.

W.P., técnico de rayos X, criticó la comida que reciben él y sus compañeros durante las dos semanas que deben estar aislados hasta poder volver a sus casas.

"Hasta cuándo va a ser el descaro del hospital Salvador Allende, la primera falta de respeto empieza por la dirección del hospital, porque los médicos tienen mejor derecho que el personal de servicio y yo trabajo más que hasta los médicos del cuerpo de guardia", subrayó.

"La falta de respeto es grande, miren la comida que les dan a los trabajadores del Salvador Allende después que trabajaron 14 días: arroz amarillo con zanahoria. Esto es una p..., ya estoy indignado, uno se juega la vida en un hospital 14 días y cuando vienes para el hotel Bello Cristal te maltratan el doble. Ya la falta de respeto es muy grande, sin contar que el agua natural te la venden a 11/25 o si no, tómate la de la pila. A todo el que vea esto, no les estoy mintiendo. Miren la foto de lo que nos dan, esto es una basura", describió.

Captura de post de Facebook/ W.P.

Según señalo W.P., en el tiempo en que estuvo laborando en La Covadonga no le daban el nasobuco necesario para evitar contagios por COVID-19.

"Todos los días siempre era un cuento diferente, ¿A cómo los están vendiendo en la calle? Para encima de eso tienes que trabajar amenazado, porque si exiges tus derechos te quieren botar", añadió.

Durante los días que ha permanecido en el hotel, él y otros internos han solicitado una reunión con la directora del lugar, pero nadie les da un respuesta.

"Ya está bueno ya, para pasar hambre la paso en mi casa. ¿Cómo es posible que en un hotel tú comas peor que en un hospital? Parecemos presos, no hay ni teléfono para comunicarte con la familia. La gerente ni ha dado la cara, desde que estamos aquí nunca está, ni ella ni la segunda", precisó.

"Ya no voy a comer hasta que no me saquen de aquí, esto es una burla, prefiero pasar hambre que comerme la comida mal elaborada que dan aquí. Estoy plantado hasta que no venga alguien y se haga responsable por nosotros, prefiero una hipoglicemia que la comida esta", concluyó.

La publicación ha recibido el respaldo de sus amigos, algunos de los cuales también laboran el sector de la salud.

"Sigan comiendo m... con los 14 días y pónganle fin a eso, que nadie agradece nada. Nosotros, el personal de salud, somos unos perros, lo de ellos es que tú les trabajes y no les importa lo demás", comentó una tanatóloga.

Otro cubano, conocedor de primera mano de cómo funciona por dentro el sistema sanitario, recordó que muchas veces, cuando no hay medicamentos en los hospitales, son los trabajadores los que hacen magia para resolver algún tipo de emergencia.

"Dios mío, qué falta de respeto. Es triste ver esas cosas, cómo personas que contribuyen por el bienestar del pueblo y la salud del pueblo cubano, arriesgando sus vidas, no es para que se les trate así. Esa historia ya la conozco y sé que es una falta de respeto, cuando sé que la dirección del hospital no va al bloque crítico a ver tan siquiera como está su personal de trabajo, no los estimulan y aún así ellos siguen trabajando, esforzándose por el bien de todos (...)", criticó.

Un cubano residente en Uruguay subrayó que mientras los médicos se juegan sus vidas, "los dirigentes están tranquilos en casa y con todos sus comodidades, solo les importa lo de ellos".