Camilo Echeverry canta "Como la flor" tras su polémica por no saber quién es Selena Quintanilla

Camilo Echeverry se convirtió en el centro de las críticas después de que se viralizase un vídeo suyo de 2019 en el que aseguraba no conocer a Selena Quintanilla, la Reina del Tex-Mex.

El audiovisual causó gran polémica en el mundo virtual después de circular con fuerza por las diferentes plataformas, donde desató todo tipo de críticas hacia el marido de Evaluna Montaner. Pero lejos de quedarse callado y dejarlo pasar, el colombiano decidió zanjar la polémica cantando uno de los grandes éxitos de la fallecida cantante, Como la flor.

Fue a través de las stories de Instagram, donde el intérprete de Vida de Rico colgó un vídeo cantando la popular canción de Selena Quintanilla, dejando claro que sí sabe quién es.

El vídeo que desató la polémica fue grabado en 2019 como parte de un reto al que se sometió el artista con la revista Buzzfeed.

El juego consistía en escuchar una canción durante unos segundos para adivinar el título y los artistas que lo interpretan. Sin embargo, cuando le pusieron la canción Techno Cumbia de Selena, no fue capaz de identificar ni el tema ni a su intérprete.

"No, no sé quién es… No, ni idea, nunca la escuché", comentó después de que le desvelasen que se trataba de un tema de Selena Quintanilla. "No sé de Selena, pero sé de Evaluna", se excusó.

A pesar de la antigüedad del vídeo, este fragmento se convirtió en viral hace tan solo unos días desatando una gran polémica. Muchos usuarios criticaron al colombiano por no saber quién es Selena. Sin embargo, el cantante quiso ponerle solución e investigar sobre la fallecida cantante y aprenderse sus canciones.

