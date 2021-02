Exfuncionarios republicanos planean crear un partido anti-Trump

Decenas de exfuncionarios republicanos, que consideran que el partido no está dispuesto a enfrentarse al expresidente Donald Trump y sus intentos de socavar la democracia estadounidense, están en conversaciones para formar un partido de centro derecha, dijeron a la agencia Reuters cuatro personas involucradas en las discusiones preliminares.

Las primeras etapas de las discusiones incluyen a ex republicanos electos, ex funcionarios de las administraciones republicanas de Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush y el propio Trump, así como ex embajadores y estrategas republicanos.

Más de un centenar de ellos realizaron una llamada por Zoom el viernes pasado para discutir las características de la agrupación conservadora, incluida su adhesión a la Constitución y el estado de derecho, ideas que, según los involucrados, han sido destruidas por Trump.

El plan sería presentar candidatos en algunas contiendas locales, pero también respaldar a candidatos de centro derecha en otras, ya sean republicanos, independientes o demócratas, dice la gente.

Evan McMullin, quien fue director de políticas de la Conferencia Republicana de la Cámara y se postuló como independiente en las elecciones presidenciales de 2016, dijo a Reuters que había sido coanfitrión de la llamada con ex funcionarios preocupados por el control de Trump sobre los republicanos y el reciente giro populista de ese partido.

Entre los participantes de la llamada se encontraban John Mitnick, consejero general del Departamento de Seguridad Nacional bajo Trump; el ex congresista republicano Charlie Dent; Elizabeth Neumann, subdirectora de personal del Departamento de Seguridad Nacional de Trump; y Miles Taylor, otro ex funcionario de seguridad nacional de Trump.

Las conversaciones destacan la amplia brecha creada dentro del partido por las falsas afirmaciones de Trump de fraude electoral y el asalto de sus seguidores al Capitolio de Estados Unidos, el pasado 6 de enero. La mayoría de los republicanos siguen siendo leales al ex presidente, pero otros buscan una nueva dirección para el partido.

La Cámara de Representantes acusó a Trump el 13 de enero de incitar a una insurrección al exhortar a miles de simpatizantes a marchar hacia el Capitolio el día en que el Congreso se reunió para certificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

Los participantes de la llamada dijeron que estaban particularmente consternados por el hecho de que más de la mitad de los republicanos en el Congreso (ocho senadores y 139 representantes de la Cámara) votaron para bloquear la certificación de la victoria electoral de Biden apenas unas horas después del asedio al Capitolio.

La mayoría de los senadores republicanos también han indicado que no apoyarán la condena de Trump en el juicio político del Senado de esta semana.

"Grandes porciones del Partido Republicano se están radicalizando y amenazan la democracia estadounidense", dijo McMullin a Reuters. "El partido debe volver a comprometerse con la verdad, la razón y los ideales fundacionales o claramente debe haber algo nuevo".

Por su parte, Jason Miller, portavoz de Trump, calificó a los funcionarios de "perdedores" (losers): "Estos perdedores dejaron el Partido Republicano cuando votaron por Joe Biden".

Un representante del Comité Nacional Republicano se refirió a una declaración reciente de la presidenta Ronna McDaniel.

"Si seguimos atacándonos unos a otros y nos enfocamos en atacar a otros republicanos, si tenemos desacuerdos dentro de nuestro partido, entonces estamos perdiendo de vista las (elecciones) de 2022", dijo McDaniel en Fox News el mes pasado.

"La única forma en que vamos a ganar es si nos unimos", dijo.

McMullin dijo que poco más del 40% de los que participaron en la llamada de Zoom de la semana pasada respaldaron la idea de un tercero nacional separatista. Otra opción en discusión es formar una “facción” que operaría dentro del actual Partido Republicano o fuera de él.

Los nombres bajo consideración para un nuevo partido incluyen el Partido de la Integridad y el Partido de Centro Derecha. Si en cambio se decide formar una facción, un nombre en discusión es el de Republicanos de Centro Derecha.

Los miembros son conscientes de que el panorama político de EE. UU. está plagado de intentos fallidos por crear un tercer partido a nivel nacional.

Al mismo tiempo, a finales de enero trascendió que el presidente saliente también estaría pensando crear su propio partido político: el “Partido Patriota” (Patriot Party).

Citando fuentes familiarizadas con el asunto, el diario norteamericano The Wall Street Journal reveló que Trump había discutido el asunto con varios ayudantes y otras personas cercanas, en un intento por mantener su influencia política tras abandonar la Casa Blanca.