Alejandro Sanz se pronuncia sobre los "reguetoneros" y pide respeto para Maluma: "No hay que etiquetar"

Alejandro Sanz concedió este mismo viernes una entrevista al popular presentador cubanoamericano Enrique Santos con motivo de su nueva canción para la película Mully. Una charla en la que también tuvieron oportunidad de hablar de una de las polémicas que hay ahora en el mundo del género urbano y que implica directamente a Maluma.

Resulta que hay algunos artistas del mundo del reguetón que aseguran que el famoso colombiano no puede formar parte de la categoría "urbano". Y sobre esta controversia le preguntó el locutor de radio al cantante español, quien tiene una larga carrera en el mundo de la música.

Sobre esta cuestión, el intérprete de éxitos como Corazón Partío o La Tortura respondió contundente: "Cuando uno dice que este no es como yo no suele decirlo para decir que es mejor, sino para decir que es peor".

"A lo mejor Maluma no hace reguetón, pero es un artista. Tiene un montón de gente que le gusta. Y hay que respetarle igual que los demás. No sé si hace una cosa u otra. Pero lo que hace, lo hace bien y ya está. No hay que etiquetar a la gente", concluyó Sanz.

A pesar de los encontronazos virtuales que tuvieron Alejandro y Maluma en el pasado, el español no está feliz que otros cantantes intenten menospreciar su trabajo y así lo demuestra su respuesta.

Cabe recordar que en 2018, Maluma y Alejandro Sanz estuvieron en el ojo del huracán. Primero por un vídeo que subió el intérprete de Felices los cuatro a Instagram en el que aparecía cantando con Llane el tema Mi soledad y yo, éxito de Alejandro Sanz, a modo de burla. Este gesto no fue bien recibido por el español que le mandó un mensaje a Maluma en redes sociales.

Más tarde, ese mismo año Maluma presumió de ser el primero en cantar completamente en español en los MTV Awards y de haber hecho historia en estos premios. El cantante español volvió a acudir a sus redes para recordarle al colombiano que fueron él y Shakira los primeros en conseguir ese hito cantando La Tortura en 2005.

Sin embargo, parece que esas diferencias quedaron en el pasado cuando Maluma y la agrupación Piso 21 interpretaron Corazón Partío durante unos ensayos de La Voz México. Un detalle que agradeció Alejandro Sanz y que terminó de reconciliarles.

Aquí tienes la entrevista completa de Enrique Santos a Alejandro Sanz:

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.