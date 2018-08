Alejandro Sanz le baja los humos a Maluma a través de Instagram

El cantante español Alejandro Sanz le ha vuelto a bajar los humos a Maluma. Y es que el reguetonero presumió en sus historias de Instagram, de ser el primero en cantar completamente en español en los MTV Awards y de haber hecho historia en estos premios.

Para el artista paisa fue un sueño hecho realidad interpretar su tema Felices los Cuatro en el escenario del Radio City Hall de Nueva York, y poco antes de su presentación escribió en su cuenta de Instagram: "Estoy listo para representar la cultura latina, estamos acá. ¡Es real!"

Sin embargo, estos mensajes donde Maluma se enorgullecía de ser “el primer artista latino que hace una canción completa en español” en los premios MTV, no tardaron en ser corregidos primero por muchos usuarios de la red y luego por Alejandro Sanz.

El autor de Corazón Partío, también desde sus historias de Instagram, le recordó al colombiano que ya fueron él y Shakira los primeros artistas que en el año 2005 interpretaron sobre ese mismo escenario su tema conjunto La Tortura, el que fue un éxito en su momento y que también está íntegramente en español. Por lo tanto, el cantante de Mala Mía, ni cantó el primer tema en español ni fue el primer latino.

Más tarde, Sanz compartió otro mensaje en su cuenta de Twitter, que muchos aseguran fue una directa indirecta para Maluma: "Me hace gracia los que se toman la vida demasiado en serio y me da ternura los que no. Vive y deja vivir.. que la vida no es tuya.. ni de nadie.. solo se trata de vivir".

En marzo pasado ambos artistas protagonizaron otra polémica en redes. El español tuvo un golpe duro al ego cuando Maluma subió un video en el que aparece cantando con Llane, del grupo Piso 21, el tema Mi soledad y yo, éxito de Alejandro Sanz, a modo de burla. El madrileño le dedicó unas palabras con más de una indirecta en una publicación posterior en la misma red social.