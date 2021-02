Periodista cubana Mónica Baró: No tengo nada que agradecer al gobierno

La periodista cubana Mónica Baró Sánchez aseguró que no tenía nada que agradecer al gobierno cubano, ya que es obligación de los gobiernos hacerse cargo de la ciudadanía.

"No tengo nada que agradecer al gobierno, porque a los gobiernos no hay nada que agradecerles, porque nuestros derechos no son favores que nos hacen, son nuestros derechos y punto", dijo la periodista en un post en la red social Facebook.

"Al gobierno y a los gobernantes hay que exigirles, sobre todo cuando fallan en su labor de garantizar los derechos para todas y todos por igual", agregó.

Según Baró, hay quienes dicen que el gobierno tiene derecho a controlar el capital humano porque para algo permite la formación gratuitamente en sus centros de estudios.

"Pero aquí hay un error gravísimo en la comprensión de lo que el gobierno, la revolución y los derechos son. La educación en Cuba no es gratuita sino pública, lo cual significa que somos las cubanas y cubanos quienes hemos pagado y pagamos con nuestro trabajo para sustentarla", sostuvo.

También apuntó que el acceso a la educación no es un favor que nos hace el gobierno, "ni que debemos a ninguno de los dirigentes cubanos, por tanto, no hay nada que agradecer a nadie".

"En todo caso, si a alguien debemos agradecer por las pocas conquistas sociales que hemos alcanzado en los últimos 62 años, que a mí a esta altura me parecen pocas, es a nuestros padres, madres, abuelos, vecinos...", añadió.

"Las conquistas de los últimos 62 años son nuestras. Fue el pueblo el que fue a Angola a morir, a cortar caña en cuanta zafra hubo, el que trabajó de lunes a domingo hasta 16 horas diarias, el que renunció a proyectos individuales, el que fue a alfabetizar, el que hizo horas y horas de trabajo voluntario para realizar un sueño que, lamentablemente, hoy no existe", dijo la periodista.

Baró en su comentario se refirió a la existencia de un partido único en el país, el Partido Comunista de Cuba, donde único pueden militar los cubanos sin opción alguna al disenso.

"Para que una sociedad pueda elegir ser gobernada por un partido único, primero debe haber podido elegir entre una pluralidad de partidos, y para poder elegir entre una pluralidad de partidos, primero deberían existir estos partidos. Sin embargo, en Cuba es ilegal crear un partido político. Solo puedes sumarte al Partido Comunista de Cuba, abstenerte, o fundar uno ilegal y exponerte a ir a la cárcel", apuntó.

La joven sostuvo que la base de toda elección es la diversidad de opciones, y que por tanto no hay elección legítima cuando el poder sólo te da una opción y penaliza la creación de otras.

"Si un partido no es elegido entre varios partidos en igualdad de condiciones, entonces la existencia del partido único no es una elección de la sociedad sino una imposición del poder. La criminalización del derecho a crear alternativas a la opción del poder -al Partido Comunista de Cuba- confirma esa opción como una imposición", manifestó.

"Si quienes han preservado el poder en Cuba durante años estuvieran tan convencidos de que el pueblo les elige, una y otra vez, en sus simulacros de procesos electorales, entonces no tendrían miedo a competir, en igualdad de condiciones, con otros partidos. Para decirlo en términos deportivos: el ganador de una carrera no es quien elimina a sus contrincantes y les impide competir sino quien gana la carrera a contrincantes que compiten con iguales derechos", agregó.

"Yo solo le debo gratitud a mi mamá y mi papá. A la tía que fue enfermera y a la que fue maestra. A mi padrastro agroecólogo. A la gente común. A todas las generaciones que se esforzaron por construir un país distinto al que tenemos, aunque muchos jóvenes hoy salgan huyendo de eso que tenemos", dijo.

Baró afirmó que mientras en Cuba no exista libertad de asociación, decir que el Partido Comunista se encuentra en el poder por elección del pueblo es faltar a la verdad.

También se refirió a que hay quienes van más lejos para justificar el absolutismo del que gozan los dirigentes del Partido Comunista de Cuba y alegan que en ningún país hay democracia, que la democracia no existe, que el pluripartidismo no es garantía de la democracia

"En cierta medida, tienen razón, no existe ningún país absolutamente democrático. Pero hay prácticas y relaciones de poder que te acercan o te alejan más de la democracia. La democracia es un ideal hacia el cual se avanza y que se construye desde la ciudadanía principalmente. Negar los valores democráticos es negar el deber de defenderlos. Un país, además, no debería ser sólo valorado por lo que es sino por las posibilidades con que cuentan sus ciudadanos para transformarlo", dijo.

Según su punto de vista, en Cuba las posibilidades de los ciudadanos para participar en la transformación del país se encuentran restringidas.

"No son derechos sino privilegios de quienes piensan igual que el poder establecido. Todo acto que cuestione o desafíe a ese poder es criminalizado, marginado, estigmatizado. Hay un nivel enfermizo de intolerancia a toda idea que sea distinta a la autorizada por el gobierno", dijo.

"Todas las limitaciones que tenemos para tomar decisiones en Cuba solo revelan cuánto los gobernantes subestiman a los ciudadanos. Recordemos que el anteproyecto de Constitución fue trabajado durante cinco años a espaldas del pueblo en el Buró Político del Partido Comunista de Cuba, y que cuando llegó al Parlamento cubano se discutió y se aprobó en pocos días algo que se venía cocinando desde hacía años", añadió.

Baró habló además de las 124 labores por cuenta propia que el gobierno ha decidido prohibir. "Quienes gobiernan siguen subestimando a los ciudadanos al impedirles decidir sobre sus vidas y destinos y atentan así contra el desarrollo de sus capacidades, fuerzas e imaginaciones. Exceden sus funciones como gobernantes y abusan de su poder. En lugar de servir a la ciudadanía, intentan ponerla a su servicio", dijo.

La periodista enfatizó en que todos tenemos que hacernos responsables del país que tenemos hoy.

"Todas las generaciones. Las de mis abuelos y padres hicieron lo mejor que pudieron. También conozco a muchos que siguen creyendo que Cuba es su mejor versión, que siguen confiando en el gobierno, y con esa generación también hay que construir la Cuba justa y democrática que nos debemos desde el siglo XIX", sostuvo.

En un post anterior, la joven periodista afirmó que el embargo de EE.UU. hacia Cuba nada tiene que ver con que el Partido Comunista de Cuba sea el único que existe en el país.

"Nada tiene que ver con el embargo/bloqueo que el Partido Comunista de Cuba sea el único que existe, no porque es el que ha sido y es elegido sino porque los ciudadanos cubanos no tienen entre cuáles partidos elegir, porque solo hay uno con derecho a existir", sostuvo.