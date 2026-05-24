"Raúl es Raúl, pero el pueblo también merece respeto": Cubana critica marchas y tribunas por cumpleaños del dictador

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Una cubana identificada como Elizabeth González Aznar publicó en Facebook dos textos en los que cuestiona abiertamente la decisión del régimen de organizar marchas y tribunas abiertas en toda Cuba en honor a Raúl Castro mientras la población sobrevive con apagones de hasta 20 horas diarias y sin combustible para lo más básico.

El régimen convocó esas movilizaciones del 23 de mayo al 3 de junio —cumpleaños 95 de Castro— como respuesta a la acusación penal presentada por Estados Unidos contra el exdictador por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

González señala la contradicción central con una pregunta directa a los dirigentes: «¿Es acaso la única forma de expresar el desacuerdo ante lo escuchado, hacer marchas y actos políticos a sabiendas de lo que gastan y en el momento crítico para el pueblo en que se hacen?»

Su argumento se apoya en datos concretos que el propio régimen ha reconocido: el Ministerio de Energía y Minas atribuye los apagones a la falta de combustible, el director de Recursos Hidráulicos explica la escasez de agua por el mismo motivo, y Cupet justificó la subida de precios por esa misma causa.

Sin embargo, González Aznar contó más de 12 autobuses movilizados para una sola marcha.

«Cuando no hay, no hay. Pero lo que se está demostrando es que SÍ HAY, pero para lo que un grupo de hombres con poder deciden usarlo. Tristemente no para producir, no para generar dinero, nooo, es para actos y marchas», escribió.

La cubana también apunta al costo humano directo: un litro de gasolina en el mercado informal supera los 5,000 pesos, y un trayecto en taxi para ir al hospital puede costar más de 20,000 pesos.

«¿Acaso saben cuántos cubanos pierden diariamente turnos médicos por no tener 20,000 pesos y más para pagar un carro? Ahhhh eso nadie lo ve», denunció.

El contexto energético respalda su denuncia: el déficit eléctrico récord superó los 2,153 MW el 13 de mayo, con cortes de hasta 22 horas diarias que afectaron al 70% de la población. Díaz-Canel admitió que en abril solo llegó un buque de combustible de los ocho mínimos necesarios al mes.

Algunos seguidores de González Aznar defendieron las movilizaciones argumentando que «hay que responderles y hacerles ver que al pueblo y sus dirigentes se respeta».

Ella respondió que entiende la indignación, pero insiste en que la coherencia exige no gastar lo que no hay.

Mientras tanto, Díaz-Canel subió el tono retórico y el Consejo de Estado y la Asamblea Nacional calificaron la acusación estadounidense de «infame, inmoral e ilegítima», sumándose los Comités de Defensa de la Revolución y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños al coro oficial.

González Aznar cerró su publicación con una frase que resume el reclamo de miles de cubanos: «Raúl es Raúl y hay que respetarlo, pero el pueblo es el pueblo, y también hay que respetarlo. Patria es humanidad y humanidad es pueblo, el verdadero dueño de su patria. Basta ya de gastar y gastar por encima de nuestras vidas indignas.»