Maykel Osorbo: "Díaz-Canel, mientras tu dictadura sea Ley, mi protesta seguirá siendo nuestro medio"

El músico contestatario cubano Maykel Castillo Pérez, conocido como 'El Osorbo', envió un mensaje al gobernante Miguel Díaz-Canel en el que legitima la protesta pacífica como su método de lucha política.

"Díaz-Canel, mientras tu dictadura sea Ley, mi protesta seguirá siendo nuestro medio", expresó en un post de Facebook, donde además cuelga hermosas imágenes de una sesión fotográfica en la que participó.

También se opuso a los Decretos Ley 370, que penaliza a los ciudadanos cubanos por sus publicaciones en redes sociales, y 349, que posibilita al gobierno un mayor control sobre el arte y las manifestaciones artísticas en el país.

Precisamente en oposición a ese decreto surgió el Movimiento San Isidro (MSI), en cuyas bases están varios artistas independientes de la isla y del cual Maykel Osorbo forma parte.

El rapero finalizó su publicación en Facebook con el mensaje "No más dictadura".

Maykel Osorbo ha sido uno de los integrantes del MSI más agredidos por el régimen cubano, que mantiene vigilancia permanente en los alrededores de su domicilio e implementa una guerra de desgaste contra el activista sometiéndolo a continuas detenciones arbitrarias.

Por ejemplo, el 9 de febrero fue detenido en horas de la tarde mientras estaba sentado en la esquina de su casa en La Habana Vieja. Ni el propio artista pudo saber a qué se debió la detención.

La semana pasada el joven músico también denunció a través de redes sociales que había sido agredido por un individuo que lo atacó con un machete y al que catalogó como “alguien instrumentado por la Seguridad del Estado”.

En noviembre de 2020 el rapero cubano protagonizó una huelga de hambre y sed que casi le cuesta la vida en oposición a las arbitrariedades del régimen de Díaz-Canel, que había celebrado un juicio contra el rapero Denis Solís y le había negado el derecho a la defensa.

El artista también estuvo en el Ministerio de Cultura el pasado 27 de enero, cuando el titular de la cartera, Alpidio Alonso, agredió a un fotorreportero y luego un grupo de manifestantes fue brutalmente reprimido por la Seguridad del Estado cubano.

La víspera, 'El Osorbo' volvió a ser víctima de un incidente de violencia por parte del Estado cubano, esta vez a manos de un oficial de la Brigada Especial, quien intentó impedir que grabara una directa para Facebook en la vía pública.

El rapero hacía una transmisión por sus redes sociales en una calle de La Habana Vieja cuando el agente, acompañado de su perro, se le acercó y le pidió sus documentos.

Tras interrumpirlo, el uniformado le recriminó el modo en que estaba hablando de la revolución liderada por el dictador Fidel Castro, a lo que el rapero respondió que solo estaba reclamando sus derechos legales y constitucionales.

El oficial le preguntó por qué no se iba del país si no se sentía parte de la revolución, a lo que Maykel le respondió "Yo no necesito irme, yo soy cubano igual que usted".

"Yo no estoy hablando mal de la revolución cubana, yo estoy hablando de su revolución, no de la mía. Mi revolución es que no haya maltrato, que no haya problemas, que esto que usted me está haciendo a mí no exista", aclaró el artista.