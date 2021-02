Oficial de la Brigada Especial a Maykel Osorbo: ¿Si eres contrarrevolucionario por qué no te has ido de Cuba?

El artista contestatario Maykel Castillo Pérez, conocido como 'El Osorbo', tuvo un enfrentamiento con un oficial de la Brigada Especial, quien le cuestionó que si él era contrarrevolucionario por qué no se iba del país.

El rapero estaba en una calle de La Habana Vieja haciendo una transmisión en directo por sus redes sociales, cuando el agente, acompañado de su perro, se le acercó y le pidió sus documentos.

El uniformado le recriminó la manera en la que se estaba expresando, a lo que Maykel respondió que solo estaba reclamando sus derechos legales y constitucionales.

"Te cagaste en la madre de Fidel Castro. ¿Por qué, qué te hizo Fidel?", preguntó.

"Estás hablando de Fidel, líder de esta revolución", añadió.

"Líder de su revolución, no de la mía", replicó Maykel.

"¿Y por qué no te has ido", insistió el oficial, a lo que el activista respondió: "Yo no necesito irme, yo soy cubano igual que usted".

"A mí me gusta esto también, a mí me gusta esto tanto como a usted. ¿A usted le gusta Cuba? A mí me gusta Cuba, yo soy cubano igual que usted", alegó el joven, uno de los huelguistas de San Isidro.

"Yo no estoy hablando mal de la revolución cubana, yo estoy hablando de su revolución, no de la mía. Mi revolución es que no haya maltrato, que no haya problemas, que esto que usted me está haciendo a mí no exista", recalcó.

Finalmente, el oficial lo mandó irse a su casa.

Antes de ser interrumpido, el Osorbo estaba transmitiendo un video en el que protestaba por la inclusión de la producción artística independiente dentro de las actividades prohibidas por el gobierno para el sector cuentapropista.

"No creo en ti Díaz-Canel", dijo.

"El arte independiente no se censura, porque el arte es libre. (...) Eso es una falta de respeto, nosotros somos artistas, estamos velando por el arte independiente y libre. Yo estuve en el MINCULT (...) Voy con fuego...", expresó con indignación.

En los últimos meses varios cubanos han reportado en las redes sociales un amplio despliegue de Tropas Especiales del Ministerio del Interior de Cuba (MININT), en algunas de las zonas más céntricas de La Habana.

Ante el temor de que la grave situación económica y el aumento de la tensión política desemboque en un estallido social en la capital, tropas antimotines han estado circulando por las principales arterias de la ciudad.

Los efectivos, popularmente conocidos como "boinas negras" o "avispas negras", transitaron en jeeps militares.

Los agentes se ubicaron en áreas cercanas a las tiendas en moneda libremente convertible, que han generado gran descontento en la población.