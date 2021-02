El gobierno de Cuba debe normalizar las relaciones con sus ciudadanos, como premisa para normalizarlas con el mundo

A: Gobierno de los Estados Unidos de América

Gobierno de la República de Cuba

Congreso de los Estados Unidos de América



Ante la posibilidad de un nuevo acercamiento entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, nos dirigimos a ustedes para transmitir nuestras impresiones sobre este tema.

Quienes suscribimos esta carta somos miembros de los diferentes sectores de la sociedad cubana, personas con distintas ideologías y posiciones políticas, pero movidos por el mismo anhelo de una Cuba democrática, próspera y respetuosa de todos los derechos para todas las personas. Muchos acompañamos y participamos con esperanza del acercamiento (normalización) propiciado durante la administración Obama y desde las enseñanzas de aquella experiencia hacemos constar que:

a) La soberanía de Cuba como nación independiente no puede ser monopolizada por un gobierno. No se debe confundir empoderamiento de la sociedad con el apoyo a la agenda del régimen y de grupos autorizados por este para representar a la sociedad civil.

b) El régimen vigente en Cuba niega derechos fundamentales -políticos, civiles, económicos y culturales- a su sociedad. Criminaliza el disenso y excluye la participación autónoma. Este tipo de regímenes atenta contra estándares internacionales de derechos humanos, por lo cual es legítimo que la comunidad internacional asuma posicionamientos ante la desprotección en que se encuentran los ciudadanos del país.

c) Durante la normalización no se experimentaron en la Isla avances en los derechos humanos. Organizaciones nacionales e internacionales documentaron entonces altos niveles de represión contra actores de la sociedad civil y la oposición. Muchos de los activistas, periodistas, emprendedores y artistas que acompañaron la normalización, hoy se encuentran en el exilio.

d) La represión es consustancial a la naturaleza totalitaria del sistema y responde al empoderamiento de los ciudadanos. No depende de la actitud del gobierno de Estados Unidos, como demuestra este primer mes de la presidencia de Biden. Hoy se ha expandido y diversificado la represión incluso contra nuevos actores como los activistas de poblaciones en situación de vulnerabilidad, artistas, ambientalistas, protectores de animales, intelectuales de orientación progresista, entre otros.

e) Las reformas económicas realizadas por el gobierno de Cuba durante la normalización de Obama fueron mínimas y sufrieron congelamiento o reversión incluso antes de la administración Trump. Algunos de los reclamos básicos de los emprendedores cubanos llegaron, también de manera limitada, en el contexto de la crisis económica generada por la obsolescencia del modelo económico, el impacto del coronavirus y las sanciones de la administración Trump, pero no en el marco de la normalización.

f) Durante el deshielo anterior, es cierto que creció cierta clase media urbana que mantuvo una actitud de no confrontación o colaboración con el régimen, pero la mayoría empobrecida del país no se benefició de la normalización. Su situación, en términos de ingresos, consumos y derechos no mejoró y se ampliaron los niveles de desigualdad.

Partiendo de lo antes expuesto, ratificamos nuestro compromiso con el avance democrático en nuestro país y el apoyo a nuevos procesos de normalización y negociaciones, siempre que estos tengan en cuenta un grupo de condiciones mínimas e indispensables:

1- Que haya una amplia participación y representación de la sociedad cubana, en toda su diversidad social y política, en el proceso de normalización.

2- Que, a diferencia del proceso anterior, la negociación se realice en condiciones de transparencia, con acceso equitativo a medios oficiales e independientes cubanos, así como a la prensa internacional. Ningún acuerdo podrá tomarse a espaldas de la ciudadanía cubana y estadounidense. El proceso deberá ser acompañado por mediadores de credibilidad y experiencia como el Vaticano, Noruega y el Parlamento Europeo e involucrar multilateralmente a gobiernos y sociedad civil de Europa y Latinoamérica.

3- Que toda negociación debe tener como principal premisa y finalidad el reconocimiento de los derechos civiles, económicos y políticos del pueblo cubano contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobados por las Naciones Unidas.

4- Que el proceso de negociación y los acuerdos resultantes tengan un carácter escalonado, con metas concretas y empíricamente evaluables para cada fase del proceso. Con mecanismos periódicos de revisión en los que, junto a los gobiernos, se incluya el acompañamiento, monitoreo e incidencia de la sociedad civil, siguiendo buenas prácticas de otros procesos internacionales. De los resultados de estas evaluaciones dependerá el avance de las negociaciones a fases superiores o su interrupción en caso de incumplimientos.

5- Que sea preliminar al inicio de las negociaciones la liberación inmediata -sin exilio condicionado- de los más de cien presos y presas políticos condenados de manera injusta por ejercer y reclamar derechos ciudadanos, así como la legalización de todas las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado que van a estar representadas en las conversaciones. El cese de la represión política y las restricciones económicas a la ciudadanía tienen que constituir un imperativo para el mantenimiento de las negociaciones.

6- Que una negociación que tenga como centro los derechos del pueblo cubano, no puede avanzar mientras subsistan elementos que entorpezcan las relaciones entre los cubanos de la Isla y el exterior. Resulta necesario la reapertura de trámites consulares en ambos países; que el gobierno de los Estados Unidos derogue las restricciones a los viajes de cubanos a la Isla y el envío de remesas por vías civiles; y que el gobierno cubano elimine las prohibiciones de salida y entrada del país a médicos, deportistas, profesionales, disidentes, activistas y todas las personas a las que injustamente se les priva de estos derechos. Estas son decisiones que deben ser tomadas al unísono por ambos gobiernos.

Como ciudadanos cubanos queremos que el gobierno avance hacia la normalización de las relaciones con el resto de las naciones, pero, en primer lugar, con los propios cubanos donde quiera que se encuentren. Que Cuba se inserte en el mundo como un país verdaderamente soberano, respetuoso de los derechos humanos y democrático, algo que hoy está lejos de ser una realidad. Toda negociación debe ir enfocada a este objetivo.

Firmas:

1- Abel López Gil

2- Abel Sierra Madero

3- Adonis Espinosa Espinosa

4- Adonis Milán

5- Adrián Yiong Rivero

6- Alain Oliva Pérez

7- Alain Rafael Dueñas Estévez

8- Alberto Pérez López

9- Aldo Rodríguez Baquero (El Aldeano)

10-Alejandro Dobarganes Guerra

11-Alejandro Pérez Villa

12-Alejandro Rosales Trinchet

13-Alenmichel Aguiló Queijeiro

14-Alexey González Bello

15-Alexis Sabatela Ugarte

16-Alien Tijerino Castro

17-Almakki Diaz

18-Amable Fortunato Casas Suárez

19-Amable Fortunato Casas Pacheco

20-Amaury Pacheco del Monte

21-Amaury Gutiérrez

22-Amilkar Chuey-Cesar

23-Aminta de Cárdenas Soroa

24-Ana Díaz Palacios

25-Ana María Acosta Lemes

26-Ana Rosa Díaz Naranjo

27-Ana Virgen Parada

28-Anay Remón García

29-Andrés Avelino Domínguez Beltrán

30-Andrés Hernández Amor

31-Anet Hernández Agrelo

32-Ángel Rodríguez Fernández

33-Ángel Santiesteban Prats

34-Ángel Tur

35-Annia Gil Fernández

36-Antonio José Ponte

37-Aram Zaldívar Rodríguez

38-Ariel Álvarez Díaz

39-Ariel Gálvez Lamas

40-Armando Chaguaceda Noriega

41-Armando León Ferreiro

42-Armando Valenzuela Fernández

43-Arturo Sandoval

44-Augusto César San Martín

5-Augusto Juarrero de Varona

46-Aurelio Yáñez Alvarez

47-Bárbaro W. de Céspedes Hernández

48-Betty Hernández Quintana

49-Boris González Arenas

50-Boris Larramendi

51-Boris Vega Pestana

52-Brian J. Infante Machin

53-Camila Acosta Rodríguez

54-Camila Remón James

55-Camila Ramírez Lobón

56-Carlos A. Aguilera Chang

57-Carlos Alejandro Rodríguez Martínez

58-Carlos Amel Oliva Torres

59-Carlos Amílcar Melián Moreno

60-Carlos Cabrera Pérez

61-Carlos Ferrera

62-Carlos Pintado

63-Carlos Rodríguez Cárdenas

64-Carolina Barrero

65-Cecilia González Sánchez

66-Celia González Álvarez

67-Ciro Javier Díaz Panedo

68-Clara Helena Fonseca Espinosa

69-Claudia Elizabeth Ruíz García

70-Claudia Genlui Hidalgo

71-Claudia Padrón Cueto

72-Cristian Pérez Carmenates

73-Cristina Parra González

74-Daiky Lascaiba Martín

75-Dairis González Ravelo

76-Darcy Guerra Alarcón

77- Daniel Triana Rubio

78-Daniel Ventura Timonchuk

79-Danilo Ricardo Velázquez

80-David García Pompa

81-Dayana Fernández Molina

82-Daysel Pimentel Martínez

83-Dayvis Tamayo Hodelin

84-Denis Valdés Pilar

85-Diana Álvarez Amell

86-Dimas Castellanos Martí

87-Dayana Acosta Lorenzo

88-Dunia Medina Moreno

89-Duniel Pío Pérez

90-Edel Pérez García

91-Edel Padrón Cala

92-Eddy Rodríguez de la Cruz

93-Eduardo Mesa Valdés

94-Eduardo Naranjo

95-Eisbel Rojas

96-Elena Lourdes Verges Abreu

97-Elena Larrinaga de Luis

98-Elías Amor Bravo

99-Élida Lima Vásquez

100- Eliecer Ávila Cicilia

101-Elizabeth Rodríguez Barbán

102-Eloy Viera Cañive

103-Emilio Arteaga Pérez

104-Emilio Milián Socorro

105-Emilio Rey Reyes

106-Érick González León

107-Ernesto Pérez Alonso

108-Ernesto R. Ricardo Suárez

109- Esteban Rodríguez López

110- Evelyn Rodríguez de Villafuerte

111-Fabio Corchado Borroto

112-Félix Navarro Rodríguez

113-Fernando Crespo Taupier

114-Fernando Miguel González López

115-Fernando Pérez Díaz

116-Fernando Morell Dearmas

117-Fernando Yaisel Pérez Muñoz

118-Francis Sánchez Rodríguez

119-Freyser Martínez González

120-Gabriel Mustelier Torres

121-Gabriela Rock Pérez

122-Ghabriel Pérez

123-Georgina González Contreras

124-Giselle Morfi Cruz

125-Gleider Alcalá Álvarez

126-Gretell Salermo

127-Hamlet Lavastida Cordoví

128-Hannah Imbert Morell

129-Hans Carrillo Guach

130-Hansel Porras García

131-Harold Crespo Marrero

132- Héctor Luis Valdés Cocho

133-Henry Constantín Ferreiro

134-Henry Érick Hernández García

135-Hilda Landrove Torres

136-Idael Edesio García Zaldivar

137-Ileana Álvarez González

138-Ileana Corbett Santos

139-Iliana Hernández Cardosa

140-Iluminada Montalvo

141-Inalkis Rodríguez Lora

142-Ingeborg Portales

143-Ingrid Arenas González

144-Irenia Tirado Sánchez

145-Iris Mariño García

146-Iris Ruiz Hernández

147-Irving Calderón González

148-Iván León Fernández

149-Isbel Díaz Torres

150-Ismario Rodríguez Pérez

151-Ivette Falcón Ugarte

152-Janet Figueredo Vasallo

153-Janet María Hernández Adán

154-Jesús González Cruz

155-Jimmy Roque Martínez

156-Joel Álvarez Díaz

157-Jorge Caballero Peralta

158-Jorge Enrique Rodríguez Camejo

159-Jorge Luis Arzola Benítez

160-José Ángel Gracias de Armas

161-José Antonio Espinosa Domínguez

162-José Daniel Ferrer García

163-José Luis Acosta Cortellán

164-José Manuel Cardentey Cuesta

165-José Ramón Benítez Álvarez

166-José Raúl Gallego Ramos

167-Judiet Falls Gonzalez

168-Judith Figueredo Vasallo

169-Julio Llopiz-Casal

170-Katherine Mojena Hernández

171-Kirenia Yalit Núñez Pérez

172-Kizzy M. H. Omni

173-Ladislao Aguado Morillas

174-Laritza Diversent Cámbara

175-Laura Felipe Marrero

176-Lázara Emilia Ayllón

177-Lázaro Javier Chirino Díaz

178-Lázaro Mireles Galván

179-Legna Rodríguez Iglesias

180-Leidy Laura Hernández Naranjo

181-Lemis Tarajano Noya

182-Lennier López

183-Leonardo Luis Rivera

184-Leovanis Correa Moroso

185-Léster Álvarez Meno

186-Lidier Hernández Sotolongo

187-Limara Meneses Jiménez

188-Linda Rosa Iturrey

189-Litsay Rodriguez Ortega

190-Liz Solanch Calvo Peláez

191-Lizandra Góngora Espinoza

192-Lourdes A. Ricardo Suárez

193-Lucinda González Gómez

194-Luis Alberto Mariño Fernández

195-Luis Andrés Domínguez Sardiñas

196-Luis Dener

197-Luis Eduardo Flores Fernández

198-Luis Eligio D Omni

199-Luis Enrique Fernández-Supervielle Bravo

200-Luis Enrique Milián Columbié

201-Luis Enrique Perdomo Silva

202-Luis Giraldo Estrada Ayala

203-Luis Manuel Mazorra Fernández

204-Luis Manuel Otero Alcántara

205-Luis Orlando Ramírez Vázquez

206-Luz Escobar Perez

207-Mae Jenny Mendoza Toiran

208-Manelyn Morales Lazo

209-Manuel Alberto Guerra Guerrero

210-María Antonia Pacheco García

211-María Antonieta Colunga Olivera

212-María Caridad (Karina) Gálvez Chiú

213-María Cristina Garrido Rodríguez

214-María Cristina Labrada

215-María de Lourdes Mariño Fernández

216-María Matienzo Puerto

217-Maribel García González

218-Mario Félix Ramírez Méndez

219-Mario Junquera Moráguez

220-Marisol García González

221-Marisol Peña Cobas

222-Anamely Ramos González

223-Marlen Reparte Que

224-Marta Trujillo Carbonell

225-Martha Reyes Pías

226-Marthadela Tamayo González

227-Maury Duany Benítez

228-Maykel Castillo Pérez

229-Michael Valladares Cala

230-Michel Matos Alonso

231-Michel Perea Enríquez

232-Miguel Yasser Castellanos Guerrero

233-Mirlis Reyes Salarichs

234-Mirta Fernández Laffitte

235-Modesto Diaz Serpa

236-Mónica Rodríguez Álvarez

237-Monserrat Sardoni Puigbo

238-Náyade Sánchez Cicilia

239-Neife Rigau Chiang

240-Nelson Falcón

241-Neuris Norberto Rodríguez Suárez

242-Niovel Alexander Tamayo Formen (Abu Duyanah)

243-Norges Rodríguez Almiñán

244-Odalys Valdés

245-Olivia Sofía Manrufo Hernández

246-Omar Mena González

247-Omar Orlando Torres Sosa

248-Omar Santana

249-Omara Ruiz Urquiola

250-Oristel Hernández Fente

251-Orlando Luis Pardo Lazo

252-Óscar Antonio Casanella Saint-Blancard

253-Óscar Iglesias Rodriguez

254-Osmani Pardo Guerra

255-Osmany Suárez Rivero

256-Osmel Adrián Rubio Santos

257-Osmel Almaguer Delgado

258-Osmel Ramírez Álvarez

259-Osvaldo Gallardo González

260-Pablo Díaz Espí

261-Pastora Colunga Torres

262-Patricia Martínez

263-Pedro Agustín Camacho Suárez

264-Pedro Armando Junco López

265-Pedro Benítez Barreras

266-Pedro Enrique Rodríguez Uz

267-Pedro Luis García Macías

268-Pedro Manuel González Reinoso

269-Pedro Pablo Aguilera Juarrero

270-Rafael Alejandro García Fernández

271-Rafael Fornés

272-Rafael Rojas González

273-Rafael Vilches Proenza

274-Raudel Collazo Pedroso

275-Raúl García Ricardo León

276-Raúl Rodríguez Álvarez

277-Raulise Negret Chacón

278-Reinaldo Delgado Salermo

279-Reinaldo Rollaliaga

280-Renay Kairus

281-Reynier Leyva Novo

282-Ricardo Pavón Vega

283-Roberto Julián Gutiérrez Consuegra

284-Roberto Madrigal Ecay

285-Roberto Márquez Díaz

286-Roberto Miguel Santana Capdesuñer

287-Rodolfo Cabrera Arcia

288-Rolando Arias Peña

289-Rolando Labusta Lores

290-Rolando Morelli

291-Rosa María Payá

292-Roberto Leiva Olivares

293-Roberto Martínez Vargas

294-Rubén Mendoza Caveda

295-Sandra Contreras Tablada

296-Sania Medina Garmendía

297-Saraí Morales

298-Saudy Hernández Bretón

299-Silverio Portal Contrera

300-Silvia María Méndez Rosado

301-Sol García Basulto

302-Tania Bruguera

303-Taylor Emilio Torres Escalona

304-Teresa Díaz Canals

305-Ulises Peña Fuentes

306-Verónica Pérez Vega

307-Vladimir Turro Pérez

308-Víctor Alfonso Cedeño

309-Yadisley Rodríguez Ramirez

310-Yaiset Rodríguez Fernández

311-Yaima González Acosta

312-Yaima Marín Díaz

313-Yaima Pardo La Red

314-Yanelis Díaz Morales

315-Yanier Hechavarría Palao

316-Yankiel Gutiérrez Faife

317-Yankiel Sarduy Melendres

318-Yanelys Núñez Leyva

319-Yanet Rosabal Navarro

320-Yasunary Rodríguez Vázquez

321-Yaxys Cires Dib

322-Yoan Rivero Olivera

323-Yoel Suárez Fernández

324-Yoniel Suárez Guerrero

325-Yulys Espinosa Acosta

326-Yunier Gutiérrez Vázquez

327-Yunior Villarejo Estévez

328-Yuri Ariel Redonet

329-Wendy González Varona

330-William Felipe Prieto

331-Zaqueo Báez Guerrero