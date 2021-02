Alex Rodriguez sorprende a Jennifer Lopez con un inmenso ramo de rosas y una romántica sorpresa por San Valentín

Febrero es especial para Jennifer Lopez y Alex Rodriguez. Es el mes de aniversarios: el mes en el que tuvieron su primera cita y en el que se convirtieron en pareja hace cuatro años. Y con todo esto en mente, el expelotero quiso hacer de este 14 de febrero un día muy especial y no escatimó en gastos a la hora de organizarle una velada súper romántica a la Diva del Bronx por San Valentín.

El empresario de 45 años no solo le preparó una preciosa sorpresa por este día, también la obsequió con un inmenso ramo de rosas con globos.

Y solo hace falta escuchar la reacción de JLo para darse cuenta de la emoción que vivió al encontrarse con el enorme arreglo floral. "Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Es increíble. Oh, cariño, gracias", comenta la artista mientras graba el regalo con el que se encontró.

"Nuestro mes de aniversario. Nos volvimos a encontrar por primera vez el 1 de febrero. La primera vez que salimos fue dos días después y desde entonces no ha habido un día en que no estemos juntos o no hablemos. Me haces reír, me encanta tu perversamente divertido sentido del humor y cómo siempre intentas hacer que cada habitación en la que entres sea una más alegre. Te amo y todo lo que haces por mí y conmigo. Eres mi divertido San Valentín", escribió la intérprete de On The Floor junto al precioso vídeo en el que enseña el ramo de rosas.

A través de sus stories de Instagram, la neoyorquina publicó también cómo se encontró una habitación de hotel llena de pétalos de rosas. Desde la cama hasta un cartel que decía "Te amo". ¿Se puede ser más romántico?

Pues parece que sí, porque a todo esto hay que sumarle el precioso vídeo que compartió Arod en homenaje a su futura esposa en Instagram.

"Gracias por llevarme a tu corazón y por el viaje de tu vida. Las palabras no pueden hacer justicia a cómo me haces sentir ni a lo que significas para mi vida. Hoy nos celebramos. "Solo nosotros dos". Pero lo que más amo es que juntos, realmente nos hemos convertido en uno. ¡Feliz # Día de San Valentín, JLo! Te Amo. Hoy y para siempre". Con estas palabras, el exestrella de los Yankees felicitó a su chica este 14 de febrero.

