Luchador cubanoamericano Julián Márquez recibe respuesta de Miley Cyrus luego de pedirle una cita en Twitter

Julián Márquez, el luchador cubanoamericano de la Ultimate Fighting Championship (UFC 258), obtuvo la victoria este sábado frente a su rival Maki Pitolo, pero se cubrió de gloria al conquistar una respuesta de la cantante Miley Cyrus en redes sociales.

El luchador, que había prometido antes de la pelea que entraría al ring al son del tema Heart of Glass, el cover de Miley Cyrus de la banda retro Blondie, aprovechó la oportunidad de una entrevista posterior a la pelea para lanzar al aire la invitación a la famosa cantante, según USA Sports Today.

“The Cuban Missile Crisis”, como se le conoce a Márquez, regresó al octágono luego de un descanso de 31 meses, pero consiguió vencer a Pitolo en el tercer asalto de su pelea de peso mediano, a tan solo 43 segundos del final.

“Espere 31 meses para tener este micrófono. Miley Cyrus quieres ser mi cita de San Valentín?”, le espetó el luchador cubanoamericano, demostrando que confianza y desparpajo no le faltan, para citarse en otras lides más placenteras, pero en ocasiones más crueles.

Unas horas después de haber lanzado su invitación, Cyrus respondió en Twitter. Puede decirse que en este desafío la cantante estuvo rápida de reflejos y no desaprovechó la ocasión de conectar un golpe efectivo sobre el luchador.

“Si te afeitas un MC en tu pecho soy solo tuya” escribió Cyrus. “Feliz día de San Valentín y felicitaciones mi amor”. Con una respuesta así, muchos saldrían corriendo a buscar una cuchilla de afeitar para rasurase en el pecho las iniciales de la cantante.

Pero no Márquez, un luchador nato que disfruta el intercambio en la corta distancia. Su respuesta tampoco se hizo esperar y le propuso a la intérprete de Angels like you una contraoferta: él se afeitaba sus iniciales en su pecho si ella se tatuaba con henna su apodo en el vientre.

De momento no ha habido más intercambio público pero, de cumplir Cyrus la petición de Márquez, sería el episodio más caliente de la historia de la guerra fría. Hacia dónde apuntarían los misiles es un misterio, pero definitivamente “The Cuban Missile Crisis” se volvería un tema de conversación entre adolescentes y jóvenes de medio mundo.

No ha habido ningún diálogo público desde entonces, lo cual ha provocado que muchos opinen que Márquez "lo echó a perder", especialmente después de que se reprodujera en Twitter una historia de Instagram de Cyrus en la que mostraba una foto suya con un cartel sobre su regazo que decía: “esto podía haber sido tuyo, pero lo estropeaste”.

“El vello del pecho de un hombre es sagrado”, comentó Márquez este lunes en una entrevista con la emisora de radio MMA Junkie Radio. “Es como la melena de un león. Es muy difícil afeitarse. Pero estoy hablando con algunas personas en este momento y tenemos algo en proceso para todos”.

“Todavía no me he afeitado un 'MC' en el pecho… pero créanme, todo saldrá de la forma en que ustedes quieren que funcione. Todo va como debe ir. Para todos los que dicen que lo arruiné, creo que es muy gracioso porque no es así como yo lo veo”, fanfarroneó Márquez.

Para muchos usuarios de redes sociales, la anécdota no pasa de ser una maniobra publicitaria que beneficia a ambos protagonistas. Ahora solo el tiempo dirá si se trataba de una estrategia de marketing, o si hay algo más en el backstage de esta historia.