Expulsan al estibador del puerto de Cienfuegos que denunció malas condiciones de trabajo y bajos salarios

El cubano Pedro Hamed Fajardo Armas, obrero portuario del puerto de Cienfuegos que recientemente denunció las malas condiciones de trabajo y los bajos salarios de los estibadores, fue expulsado de su puesto.

La sanción de separación definitiva, que se hizo firme el pasado lunes, fue firmada por el director general de la Empresa de Servicios Portuarios del Centro, Walter Manuel Castellanos Castro.

“No tuvieron en cuenta ni la cantidad de años que yo me metí trabajado allí”, dijo Fajardo Armas a la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), citado por Martí Noticias.

En la carta entregada al trabajador se le acusa de faltar varios días a su trabajo, así como de instigar a sus compañeros a unirse a las protestas de los portuarios de La Habana, ocurridas en diciembre, “con críticas y manifestaciones contrarias a las reglas de conductas sociales y las buenas costumbres, sobre el trabajo que realiza en la entidad, el pago de su salario, entre otros”.

También lo acusan de publicar en sus redes sociales fotografías de operaciones y buques atracados en la Terminal O’Burke, lo cual, según el documento, viola el artículo 4 del Reglamento Interno de la empresa, que prohíbe la revelación de información que se conoce por razón de su cargo.

“Estas mismas fotografías que yo tomé ahí, que ellos dicen que yo las pasé para pasar informaciones de frontera y que los americanos vieran esos lugares. Eso es mentira, porque el director de mi empresa Walter, se tiró antes como diecisiete fotos en esos mismos lugares y no pasó nada”, cuestionó.

Fajardo Armas explicó también que hay mucho descontento entre sus compañeros de trabajo, pero que ellos se mantienen allí “a pesar de las malas pagas, porque no hay otra forma de sobrevivir”.

“No sé cómo voy a mantener a mis hijos, a mi familia (…). Me sigo sintiendo cubano porque eso si no me lo pueden borrar del corazón. Soy cubano”, subrayó.

Días atrás, en un video colgado en YouTube por Diario de Cuba, Fajardo Armas había precisado que muchos de los estibadores estarían llevando a cabo una "huelga silenciosa”.

“Tenemos una huelga silenciosa que la tratan de ocultar”, señaló.

En su intervención, detalló que los salarios de los obreros portuarios eran inferiores a los de un auxiliar de limpieza, y que se les daba una muy mala alimentación por la que debían pagar casi 40 pesos diarios.

“No tenemos ni para pagar el almuerzo, ni para pagar las meriendas”, puntualizó.