Cubana Ana de Armas elegida como una de las 100 estrellas más influyentes del año por revista Time

La actriz cubana Ana de Armas, cuyo talento y belleza hoy se ponen a prueba en la industria de Hollywood, sigue cosechando logros en su carrera y ahora suma el haber sido incluida en la lista Time 100 Next, un top de “estrellas emergentes que dan forma al futuro”.

Se trata de una recopilación de figuras influyentes que son reconocidas en distintas áreas de entretenimiento e información como los “líderes del mañana”, elaborada por la prestigiosa revista estadounidense Time.

Pero eso no fue lo único meritorio que la cubana obtuvo, ya que la selección vino acompañada nada menos que de una dedicatoria de la estelar actriz estadounidense Jamie Lee Curtis.

“Conocí a Ana de Armas el primer día de rodaje de 'Knives Out'. Durante esa primera escena, miré a sus preciosos ojos verdes, que estaban brillantes con las lágrimas de dolor mientras su personaje lloraba la pérdida de su jefe y amigo. En ese momento, recuerdo pensar, '¿quién es ella?'. Su talento era indiscutible. Inmediatamente quise intentar hacer todo lo posible para ayudar a esta joven actriz de Cuba en su viaje, aunque pronto me di cuenta de que no lo necesitaba. Sus dones eran evidentes”, dijo la experimentada estrella de Hollywood.

“Durante la producción, me enseñó una foto de su prueba de cámara como Marilyn Monroe para 'Blonde', y no podía ver a Ana por ningún sitio. Solo a Marilyn en toda su gloriosa fragilidad. Su interpretación en 'Knives Out' da peso a la película, dándole un corazón palpitante”, agregó. “Todos podremos recordar el momento en que pusimos nuestros ojos en ella, y mirar maravillados y encantados mientras asciende hasta las alturas de nuestra industria, guiados por la profundidad de su alma y talento. Una 'megaestrella' ha llegado: Que seas tú la estrella que brilla alto y fuerte, Ana de Armas”, concluyó la ganadora de dos Globos de Oro.

Por su parte, la cubana no tardó en reaccionar a la noticia este miércoles. “Me siento tan honrada y agradecida. Gracias a Time y Jamie Lee Curtis”, expresó en una historia de su Instagram.

Captura de historia de Ana de Armas en Instagram.

“Siempre inspirada por ti, mi querida amiga. Siempre conmovida por tu amabilidad. ¡Gracias!”, dijo en una segunda publicación dirigida a Jamie Lee Curtis. La estadounidense también expuso en redes sociales que estaba “muy feliz” de haber tenido que referirse al talento de la cubana.

Ana Celia de Armas Caso, de 31 años, es natural de Santa Cruz del Norte, actual provincia de Mayabeque. Cursó estudios en la Escuela Nacional de Arte de Cuba. Su fama internacional llegó en 2007, tras su papel en la conocida serie televisiva española "El Internado", producida por el canal Antena 3.

En 2014 fue su salto a Hollywood y desde entonces su carrera ha ido también en ascenso. Su personaje en 'Knives Out', le valió una nominación al Globo de Oro a la mejor actriz – Comedia o musical y otra al Premio Satellite a la mejor actriz dramática.

Ana de Armas tuvo una relación con el reconocido actor estadounidense Ben Affleck, que terminó recientemente. Ambos se conocieron durante el rodaje de una película que ellos protagonizaban, llamada "Deep Water", y luego fueron vistos disfrutando juntos unas vacaciones en Cuba.