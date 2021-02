Descemer Bueno en Las Mañanas: "Cuba es como una madre y cuando sus hijos se unen, pasan cosas como Patria y Vida"

El músico y compositor cubano Descemer Bueno estuvo hoy en Las Mañanas de CiberCuba para hablar del exitoso estreno de "Patria y Vida", tema que comparte con los cantantes Yotuel Romero; Alexander Delgado y Randy Malcom, de Gente de Zona, y los raperos El Funky y Maykel Osorbo. En menos e 24 horas, el vídeoclip dirigido por Asiel Babastro supera las 260.000 visualizaciones en YouTube.

"Cuba es como una madre y cuando sus hijos se unen, pasan cosas como ésta (Patria y Vida)", dijo Descemer Bueno.

Las dificultades con la conexión a Internet en Cuba hicieron casi imposible que El Funky y Maikel Osorbo, que también participan en el vídeoclip entraran en el directo de Las Mañanas, pero lo poquito que pudieron estar sirvió para que supiéramos que "Patria y Vida" se escucha ya en las calles de La Habana.

Según explicó El Funky, la grabación no estuvo exenta de sobresaltos porque tuvieron, incluso, que empeñar una cámara. Las voces, añadió, se grabaron en Cuba y se enviaron a Miami. Para conseguirlo no les quedó más remedio que marear a la Seguridad del Estado, que no le quita el pie de encima a Maykel Osorbo.

Justo cuando se cortó la conexión de Maykel Osorbo y El Funky, entró en el programa Descemer Bueno, que habló de su empeño por ayudar a los dos raperos. De hecho, contó que mantiene intercambios de criterios con Osorbo y en este sentido, pide a otros músicos que hagan lo mismo.

Desde CiberCuba, el compositor envió un mensaje de cariño a los jóvenes talentos de la música cubana que enfrentan dificultades de todo tipo en la Isla.

"Siempre le he dicho a los músicos que se acuerden que no son más que músicos", dijo.

El secreto para triunfar, añadió sin mencionarlo, está en vivir en el mundo real. "Lo que más me interesa decirle a los músicos que viven en su propio universo y a todos aquellos que son conocidos ya sea en Cuba o fuera de Cuba es que para llegar a tocar las oportunidades que da el mundo, afuera, tienen que dejar de reírse cuando lo que hay es que llorar; tienen que dejar de callar cuando lo que hay es que decirle a la gente, de la mejor manera, que ya basta", añadió.

El sabe que en Cuba cuesta mucho tomar esa decisión, que personalmente él ha tomado pese a que eso le condena a no poder viajar a Cuba a ver a su madre, que padece Alzheimer y a la que este 27 de febrero hará un año que no ve.

Ella tuvo la oportunidad de apreciar los éxitos de su hijo. De hecho, hace un tiempo atrás, cuando aún era consciente de lo que pasaba a su alrededor, compró una casa en la que vivía con la tía de Descemer, la cantante Farah María, fallecida recientemente.

"Es algo bien difícil. Mi mamá tiene Alzheimer y verdaderamente no sabe lo que está sucediendo. Uno se decide a dar pasos a veces en la vida. Ella se perdió, aunque físicamente está ahí y recibe el cariño de las personas que la cuidan, de la otra parte de mi familia que está en Cuba. Pero desgraciadamente, si me preguntas si yo, hoy en día me arrepentiría de haber hecho esto sólo por seguir participando de esta relación familiar tan bonita que hemos tenido en todos estos años, yo creo que ya hoy en día no lo haría, para nada. De nada me arrepentiría. Estoy resuelto a saber que nunca más volveré si sigue allí esa dictadura", recalcó.

Descemer Bueno confiesa además, con mucha humildad, que lleva todo el día viendo de nuevo el vídeoclip de "Patria y Vida". "Lo veo constantemente como si fuera un vídeo nuevo... Hasta siento como que no lo he visto y digo, déjame volver a verlo".

Él aceptó la propuesta de Yotuel Romero sin pensárselo. "Esto para nosotros los cubanos es como algo nuevo. Hace tiempo no nos uníamos por algo que no nos hace falta que nos paguen; nos nos hacen falta que nos insistan. Si hubiera sido algo con vistas comerciales nos hubiera tomado mucho tiempo congeniar y tener esta química. Yo creo, como siempre he pensado, que Cuba es como una madre y cuando sus hijos se unen al llamado de lo que es Cuba, pues pasan cosas como ésta", insistió.

Sobre el Movimiento San Isidro, el compositor comentó que le ha hecho pensar mucho y en algunos momentos ha encontrado cosas en las que no está de acuerdo con ellos, pero siempre le llamó la atención "desde el principio lo que ellos son, sin entender mucho. Soy muy afín a una persona como Maykel Osorbo", remarcó.

Aunque salta a la vista que todos los artistas que participan en el vídeoclip son afrocubanos, Descemer Bueno descarta que haya intencionalidad o mensaje oculto en ello. "Lo hacemos por el resto de las razas. Nos sentimos de todas las razas de lo que es nuestra madre patria, que para nosotros los cubanos es Cuba", sentenció.

Él se considera "un simple músico" y por eso cree que en esta lucha él es sólo un instrumento. "No voy a pasarme de la raya porque no nos corresponde y lo digo ahí. Nosotros somos sólo artistas".

Sobre los músicos que participan en el vídeoclip dejó claro que ahora les ha tocado a ellos, pero la idea es que se sumen más artistas, incluso de dentro de la Isla, sencillamente porque sienten que quieren ser parte del cambio en Cuba.

Si quieres ver la entrevista completa, pincha aquí.