Alejandro Sanz recibe su Latin Grammy número 29 y Maluma quiere uno: "Manda uno para acá"

Alejandro Sanz acaba de recibir su Latin Grammy número 29 en su casa, donde le ha dado la bienvenida que se merece a su nuevo gramófono dorado.

En su perfil de Instagram, compartió una foto posando con la preciada estatuilla, que se suma a su extensa colección de premios y mientras que miles de usuarios le felicitaban por este logro en su carrera, el cantante colombiano Maluma no podía evitar pedirle uno.

El Pretty Boy, quien tiene un Latin Grammy en su palmarés, no se cortó al ver la imagen de Alejandro Sanz y le pidió uno en el tablón de comentarios, donde escribió: "Manda uno para acá", junto a un emoticono riendo.

El cantante español se tomó con humor la petición de su colega y le invitó a ir hasta España para recogerlo él mismo. "Ven a cogerlo. Abrazo grande", le respondió entre varios emoticonos sonrientes.

Captura Instagram

Mientras que los dos artistas intercambiaban divertidos mensajes en el tablón del post, la cubana Rachel Valdés -pareja de Alejandro Sanz- reaccionó a la foto comentando "Contigo", dejando claro lo orgullosa que está de su chico.

Alejandro Sanz y Maluma en el pasado

A pesar de los encontronazos virtuales que tuvieron un día Alejandro Sanz y Maluma, sus diferencias se quedaron en el pasado y prueba de ello son esta interacción que han mantenido y la defensa que hizo el español del colombiano unos días atrás cuando le preguntaron por una de sus polémicas.

Durante una entrevista de Alejandro Sanz con Enrique Santos, el locutor cubanoamericano le preguntó sobre lo que pensaba acerca de los artistas urbanos que no incluyen a Maluma dentro del reguetón.

Ante esta pregunta, el intérprete de La Tortura respondió contundentemente a favor del de Medellín: "A lo mejor Maluma no hace reguetón, pero es un artista. Tiene un montón de gente que le gusta. Y hay que respetarle igual que los demás. No sé si hace una cosa u otra. Pero lo que hace, lo hace bien y ya está. No hay que etiquetar a la gente".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.