Chyno Miranda lanza un profundo mensaje a sus fans: "Realmente es difícil lo que me ha tocado vivir"

El cantante venezolano Chyno Miranda se ha convertido en todo un ejemplo de superación y fortaleza por la actitud positiva con la que está haciendo frente a las complicadas secuelas que le dejó el coronavirus. El artista se contagió el año pasado de la enfermedad que le desencadenó en le una neuropatía periférica por la que perdió movilidad en las piernas y le dejó fuertes dolores musculares.

Pero a pesar de la dura batalla que está librando para recuperarse totalmente de estos problemas de salud, el venezolano no pierde la sonrisa y mientras que continúa trabajando para volver a estar al cien por ciento, sus redes sociales son el altavoz perfecto en el que motivar a sus seguidores para no rendirse nunca.

Este martes, el famoso cantante acudió a su perfil de Instagram para mandar un profundo mensaje a sus fieles incondicionales basado en su dura experiencia con la enfermedad.

"Sonriendo porque aquí sigo, por todo lo que he aprendido por lo que sigo evolucionando", comentó al principio del texto, que acompañó de una foto suya sonriendo dentro de un auto.

"Realmente es difícil lo que me ha tocado vivir hasta el momento. Pero ante cualquier situación que he pasado en mi vida jamás me he rendido y menos lo haré ahora. Cómo dicen 'La lucha en la que te encuentras hoy es para desarrollar la fuerza que necesitas para mañana'", añadió el integrante del dúo Chyno y Nacho.

Una de las primeras en reaccionar a esta publicación fue su esposa, quien es su máximo apoyo en esta dura batalla. "Mas nada así se hablaaaaa. rendirse JAMASSSSSS", respondió Natasha Araos. Además, miles de fans le mandaron toda su fuerza y aplaudieron su fortaleza.

Desde que se hizo pública su condición, sus followers han estado pendientes de cada actualización para saber como avanza su salud.

Recientemente, el cantante mostró que está adquiriendo más movilidad e incluso se lanzó a dar un pasos de baile con lo que dejó claro que va por buen camino para su recuperación total. ¡Mucho ánimo, Chyno!

