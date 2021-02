Marc Anthony recibe Récord Guinness por ser el artista masculino con más Premios Lo Nuestro

Marc Anthony continúa sumando éxitos a su larga lista de reconocimientos y premios. El último: un Récord Guinness por ser el artista masculino más galardonado de la historia de los Premios Lo Nuestro.

Fue el mismo salsero el que quiso compartir este nuevo logro con todos sus seguidores de Instagram, donde publicó varias imágenes sosteniendo el papel que lo acredita como el más premiado de la historia de los galardones con 24 premios.

Ante este reconocimiento, el neoyorquino no pudo evitar expresar su sorpresa y emoción y compartió con todos sus followers la alegría que supone para él obtener este récord.

"¿El hombre con más Premios Lo Nuestro ganados? ¡Estoy sin palabras! Gracias @guinnessworldrecords por este reconocimiento, a mi equipo de trabajo, a los productores, a Magnus Media Usa y todas las personas que están detrás de esto. Esto sí no me lo esperaba. Estoy sintiendo muchas emociones y cuando me enteré de este título de récord Guinness World Records, mi corazón dio un vuelco. Solo espero que todos los que han dedicado su vida a que esto suceda se sientan tan especiales como yo. ¡AHORA SON TRES Y ESTO SIGUE!", expresó notablemente feliz con su logro.

Este no es el único título de récord de Guinness que posee el intérprete de Vivir mi vida, quien lleva a sus espaldas tres décadas de carrera en la industria musical. Además de este nuevo posee dos más. Uno por tener el récord de mayor cantidad de álbumes más vendido a fin de año en la lista de álbumes tropicales por un artista solista (3 en 2017) y otro por ser el artista con más sencillos número 1 en la lista de Billboard Tropical Airplay, en total 28. Un récord que batió en septiembre de 2018. ⁣

Los Premios Lo Nuestro 2021 se celebrarán este jueves 18 de febrero en Miami (Florida), una gala llena de música en directo que se transmitirá por la cadena Univision. Marc Anthony formará parte de la ceremonia, donde cantará por primera vez junto a Daddy Yankee su De Vuelta Pa La Vuelta.

¡Felicidades, Marc!

