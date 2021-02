Denuncian las condiciones de un policlínico de La Habana Vieja: Sin agua ni alcohol para trabajar

En el policlínico Antonio Guiteras Holmes, en el número 461 de la calle Zulueta en la Habana Vieja, llevan días sin agua para limpiar el edificio y el personal de enfermería se queja no tener suficiente material sanitario para trabajar, según contó a CiberCuba un enfermero de esa institución médica.

"La administración nos dice que no hay dinero para arreglar el motor del agua y por eso que llevamos más de 15 días sin limpiar el policlínico. En medio de la crisis del coronavirus estamos expuestos a enfermarnos", dijo el trabajador que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias.

A cada turno de trabajo le dan unos 200 mL de alcohol para poner vacunas e inyecciones / Foto: Cortesía de la fuente

Una alternativa para desinfectar todo es el hipoclorito de sodio al 0.1 o 0.5 %, pero el enfermero refirió que no lo usan porque es agua y eso no hace ningún efecto.

El trabajador del policlínico Antonio Guiteras Holmes contó además que el personal de enfermería del Cuerpo de Guardia recibe un frasco de 200 mililitros con alcohol, que debe durar el turno de 24 horas.

"Eso no alcanza ni para media jornada. Cuando se acaba no podemos poner inyecciones ni vacunas y por tanto son pacientes que no reciben su tratamiento", agregó el trabajador de Salud Pública.

Ante la pregunta de por qué redujeron tan drásticamente la cantidad de alcohol que le asignan a cada turno, la dirección del policlínico dice que es una decisión de la Dirección Provincial de Salud, que ha recortado la cantidad de alcohol para todos los sitios porque no alcanzas, según contó a este medio la fuente consultadas.

CiberCuba intentó contactar con la institución de Salud Pública, pero hasta el momento de redactar esta nota no habían contestado nuestros mensajes ni llamadas telefónicas.

La fuente consultada manifestó molestia por la carencia de recursos básicos y porque en ese estado de insalubridad se expone la salud de todo el colectivo a infectarse de coronavirus.

"Todos los días nos dicen que debemos extremar las medidas y aunque uno trata de guardar distancia y usa el nasobuco, es muy fuerte que no tengamos una careta de protección individual para cada uno", argumentó.

En esa mismo policlínico hubo un brote de coronavirus a finales de enero que incluyó al jefe del Cuerpo de Guardia de la institución, su esposa y otro trabajador.

De los 15 contactos que refirió el enfermo, al momento de darse a conocer la noticia solo a 4 personas le habían hecho la PCR en tiempo real, según comentó a este medio otro trabajador que fue testigo de lo que sucedió.

Al parecer, la situación que se está dando con la falta de materiales como guantes de látex y medios de protección individual como caretas, provoca el incremento de enfermos entre el personal de Salud Pública.

Esta semana trascendió que otros 30 trabajadores de Salud Pública de La Habana fueron diagnosticados con COVID-19, una situación preocupante en medio de la ola de contagios que se registra en todo el país.

La prensa oficialista contó la historia de la enfermera Yaquelín Collado Rodríguez, residente en Villa Clara, que padeció coronavirus y nueve meses después continúa con las secuelas de la enfermedad respiratoria.

“Me he declarado yo misma promotora de salud para hacerle llegar a las personas que no es un juego, que el COVID no tiene cara, que nos puede atacar a todos”, declaró a Cubadebate.