Restaurante en Nueva York despide a una mesera por resistirse a recibir la vacuna contra el Covid-19

Una mesera de la ciudad de Nueva York fue despedida de su trabajo después de decirle a sus supervisores que quería esperar antes de recibir la vacuna contra el Covid-19.

Bonnie Jacobson, de Brooklyn, dijo que la despidieron inesperadamente de Red Hook Tavern el lunes, días después de que expresó su preocupación por cómo la vacuna afecta la fertilidad.

Después de casi un año de que la pandemia diezmara la industria de restaurantes de la ciudad de Nueva York, miles de negocios se han visto forzados a cerrar permanentemente y ha costado el trabajo a decenas de miles de personas.

Los trabajadores de los restaurantes, incluidos los meseros, los cocineros y los que realizan entregas, se han unido a la creciente lista de residentes del estado de Nueva York elegibles para recibir la vacuna Covid-19.

Pero este fin de semana, el restaurante Red Hook Tavern requirió que sus empleados se vacunaran. Ante la negativa de Jacobson, quien pidió tiempo para estudiar los posibles efectos de la vacuna sobre la fertilidad, los propietarios del lugar la despidieron.

El enero, la Organización Mundial de la Salud recomendó a las mujeres embarazadas que "no usen" las vacunas a menos que tuvieran un alto riesgo debido a condiciones de salud subyacentes o una posible exposición al coronavirus.

Pero la organización también dijo que, según lo que saben “sobre este tipo de vacunas, no tenemos ninguna razón específica para creer que habrá riesgos superiores a los beneficios de la vacunación para las mujeres embarazadas".

El propietario de Red Hook Tavern, Billy Durney, no respondió a las preguntas que le hiciera The New York Times sobre la Sra. Jacobson, pero sugirió que el problema podría haberse manejado de manera diferente y que había dado lugar a un cambio inmediato en las pautas de los empleados del restaurante para solicitar una exención.

"Una vez que el estado de Nueva York permitió que los trabajadores de los restaurantes recibieran la vacuna Covid-19, pensamos que esta era la oportunidad perfecta para implementar un plan para mantener seguros a nuestro equipo ya los huéspedes”, dijo Durney en un correo electrónico al periódico neoyorquino.

"Nadie ha enfrentado estos desafíos antes y tomamos una decisión que pensamos que protegería mejor a todos”, agregó. "Y ahora nos damos cuenta de que debemos actualizar nuestra política para que nuestro equipo tenga claro cómo funciona el proceso y qué podemos hacer para apoyarlos".

Cuando las vacunas comenzaron a estar disponibles en diciembre, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, la agencia federal que hace cumplir las leyes de discriminación en el lugar de trabajo, emitió pautas que conceden el derecho a las empresas para exigir la vacunación de sus trabajadores. Aún así, dijo la comisión, los empleadores tenían que proporcionar "adaptaciones razonables" a las personas con discapacidades.

Pero en entrevistas, los abogados laborales dijeron que el caso en Brooklyn fue quizás el primero conocido públicamente de alguien que perdió un trabajo por negarse a ser vacunado.

"Los empleadores están en una posición difícil porque, por un lado, tienen el deber de proteger a sus empleados y clientes, y el virus es una enfermedad muy clara y peligrosa que a menudo tiene consecuencias fatales”, dijo Lorie E. Almon, una abogada de la firma Seyfarth Shaw. "Por otro lado, es comprensible que los trabajadores estén preocupados por las nuevas vacunas de este tipo".

La Sra. Almon agregó: "Este es un problema que surgirá una y otra vez a medida que la vacuna esté más disponible", manifestó la abogada sobre uno de los debates más urgentes de este tiempo.