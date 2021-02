Demi Lovato sufrió un infarto y tres derrames cerebrales tras su sobredosis de 2018

Demi Lovato está abriendo su corazón en su documental Dancing with the Devil, en el que la artista hablará en profundidad sobre la fatal sobredosis que sufrió en 2018 y que casi le cuesta la vida.

En el avance que lanzó este miércoles en Youtube, la cantante de orígenes mexicanos cuenta detalles de aquel incidente y reveló que tuvo tres derrames cerebrales y un infarto en el hospital. "Los médicos dijeron que solo tenía 5 o 10 minutos más de vida", afirmó en el tráiler de este documental, que se estrenará el 23 de marzo en la plataforma por excelencia de vídeos.

Después de años en silencio sobre este aterrador episodio de su vida, la cantante se sincera sobre este incidente, que fue mucho peor de lo que la gente imagina y que le ha dejado graves secuelas.

"Me quedé con daño cerebral, y todavía estoy lidiando con los efectos de eso hoy. No conduzco un automóvil, porque tengo puntos ciegos en mi visión", comentó. "Y también me costó mucho leer durante mucho tiempo. Fue un gran problema porque mi visión estaba muy borrosa".

Fue en julio de 2018 cuando la intérprete de Échame la culpa fue encontrada inconsciente en su casa de Los Ángeles. Después de pasar dos semanas hospitalizada por la sobredosis que tuvo, se sometió a un tratamiento de rehabilitación durante varios meses.

No fue hasta el año pasado que la cantante volvió a subirse a los escenarios. La primera vez que lo hizo fue en la ceremonia de los Premios Grammy, donde se emocionó hasta las lágrimas durante su actuación.

Ahora, la cantante está dispuesta a contar toda su historia en este documental en el que también participan artistas como Christina Aguilera y Elton John. "Durante los últimos dos años, he escuchado muchas historias sobre mi vida y lo que la gente piensa que ha sucedido. Quería dejar las cosas claras y revelarlo todo a mis fans", dijo sobre el lanzamiento de este documental.

