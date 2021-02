¿Quiénes pueden pasar la cuarentena por coronavirus en los hoteles en Cuba?

Una de las preocupaciones de los lectores de CiberCuba es quiénes pueden hospedarse en los hoteles de Cuba que ofertan paquetes de cinco días para pasar la cuarentena, una vez llegados a territorio nacional.

A inicios de febrero, Cuba comenzó a implementar un grupo de normativas ante el aumento de casos positivos a la Covid-19 en la isla. En este sentido, las autoridades decretaron medidas restrictivas como horarios nocturnos de toque de queda en algunas zonas de alta incidencia del virus, se redujeron los vuelos y se reinstauró la cuarentena obligatoria en centros de aislamiento.

Cuarentena obligatoria vs condición migratoria

Algunos cubanos pertenecientes a una misma familia o que pretenden viajar con acompañantes próximamente a la isla temen ser separados y enviados a cumplir con el aislamiento obligatorio, en dependencia de su condición migratoria.

La duda parece surgir por el énfasis que se les ha dado a los “viajeros internacionales” y a los “residentes cubanos en el exterior” en los anuncios hechos por autoridades cubanas sobre este particular. El doctor Francisco Durán fue uno de ellos, y Havanatur, sitio que promociona las nuevas Ofertas Especiales, fue otro.

Captura del sitio web de MINSAP

De acuerdo al sitio web oficial del Ministerio de Salud Pública “El aislamiento de los cubanos residentes [en Cuba] será en centros habilitados en las provincias y será libre de costo, así como el transporte hacia el centro y el de regreso a su residencia una vez culminado el aislamiento.”

No obstante, un funcionario de Havanatur al ser preguntado sobre este asunto dijo que los viajeros cubanos residentes en Cuba tienen dos opciones: pasar la cuarentena en centros de aislamiento libres de costo o, si lo desean, hospedarse en una de las instalaciones turísticas que oferta Havanatur, asumiendo de su propio bolsillo los costos de estancia y transportación. El único requisito es haber llegado del extranjero. De hecho, en la sección de ayuda de este sitio se aclara que esta es una “Oferta para todos los pasajeros que arriben al territorio nacional a partir del 6 de febrero”.

Si se hace énfasis en viajeros internacionales y cubanos residentes, explica el funcionario, es porque para estos los hoteles son la única opción posible por no tener acceso al sistema de Salud Pública en Cuba. El Ministerio de Turismo en su sitio oficial ya había aclarado que los que están en Cuba y no procedan del extranjero, no pueden acceder a esta oferta.

¿Cuáles son las ofertas turísticas?

Desde 242.00 USD por una persona, y hasta 1300 por pareja, las opciones se concentran en la capital e incluyen algunas provincias del interior del país.

En La Habana, el Hotel Tulipán es la oferta más económica desde 248.00 USD la habitación sencilla. Le siguen los hoteles Vedado y Comodoro desde los 369.00 USD, hasta llegar al Hotel Parque Central desde los 846 USD, también por una sencilla. Los precios para parejas y familias van desde 462.00 USD y sobrepasan los 1000.00 USD en hoteles como El Capri y Meliá Habana, y los 1300.00, como es el caso de Hotel Parque Central.

Captura del sitio web de reservas Havanatur

Saliendo de la capital, y desde 242.00 USD por la habitación sencilla, están los hoteles Plaza, en Camagüey, y Mirador de Mayabe, en Holguín, mientras que los hoteles Sol Cayo Coco, en Ciego de Ávila, y Versalles, en Santiago de Cuba, y La Granjita en Villa Clara brindan este servicio de “alojamiento Covid” desde los 254.00, por una sencilla, hasta los 577.00, por pareja. No se encontraron entre las ofertas hoteles disponibles para este turismo de salud en Sancti Spíritus, La Isla de la Juventud, Las Tunas, Granma ni en Guantánamo.

Las reservaciones se pueden hacer en línea a través del sitio Havanatur.

Todas las ofertas de precios incluyen cinco noches de alojamiento con desayuno, almuerzo y cena, además de transporte hacia el hotel.

No está permitido hospedarse en casas particulares.

Protocolos de salud en Cuba para viajeros

Desde el pasado día seis, los viajeros que arriban al país pueden comprar paquetes turísticos por los cinco días que establece la cuarentena obligatoria y alojarse en hoteles, en lugar de ingresar en centros de salud o habilitados para tal efecto. En cualquier caso, el protocolo establecido concibe ciertos requisitos para todos los viajeros internacionales.

Las autoridades exigen

un resultado negativo de prueba RT-PCR, realizado en un periodo de no más de 72 horas antes del viaje y certificado por laboratorios en los países de origen.



realizar prueba diagnóstica de la COVID-19 en el aeropuerto, a la llegada, que será libre de costo.



poseer una póliza de seguro que cubra la COVID-19 o, en su lugar, comprarla al llegar a Cuba en el aeropuerto por el precio de 30.00 USD.



es obligatorio el uso de mascarillas.

Prueba de Covid-19: Positivo vs Negativo

Digamos que usted se hospeda en un hotel por cinco días y, a pesar de haber obtenido un resultado negativo en el PCR realizado en su país de origen, comienza a presentar síntomas de la Covid19. En este caso, deberá dirigirse al personal de salud de la instalación hotelera.

Pero si el resultado del test hecho en Cuba da positivo, existen dos escenarios que dependen de la evolución de su estado de salud. Según el sitio oficial del MINTUR, si es sintomático, será trasladado a un hospital. En caso se ser “asintomático o sospechoso, se le trasladará a un hotel hospital”, agrega, lo que, al parecer, puede referirse a una instalación de salud dentro de algún complejo hotelero, aunque esto no queda aclarado. En este caso, si usted desea permanecer en su habitación más allá de los cinco días por los que pagó, deberá realizarse otro PCR, esta vez a un costo de 30.00 USD que deberá asumir usted mismo.

Si necesita presentar un resultado de PCR de regreso a su país de origen, puede solicitarlo en el hotel y debe pagarlo con tarjeta magnética.

En resumen, pueden pasar la cuarentena en hoteles en Cuba

viajeros internacionales que visiten Cuba

cubanos residentes o ciudadanos en el exterior que viajen a Cuba

cubanos residentes en Cuba que viajen al extranjero y quieran rentar un paquete de hotel para la cuarentena a su regreso al país.

En sentido general, pasar la cuarentena obligatoria en un hotel pudiera ser un salida para quienes al término del quinto día obtengan un negativo en el resultado a su PCR, si no hay demoras en el procesamiento de estas pruebas. Para los que resulten positivos, no obstante, será apenas el comienzo de un problema con diferente factura.