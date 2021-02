Señorita Dayana, explosiva y sexy en un ajustado vestido azul que marca sus nuevas curvas

La cantante cubana Señorita Dayana no deja de ganarse halagos ni levantar pasiones entre sus más fieles admiradores gracias a las constantes publicaciones que hace en sus redes sociales.

Si bien de vez en cuando sorprende a sus fans enfundada en trajes de baños y dejando ver su nueva figura luego de someterse a varios procedimientos estéticos, la reguetonera también sabe sacar a recluir en algunas ocasiones su faceta más glamurosa y sofisticada.

Muestra de ello es la nueva fotografía que la artista urbana colgó en su perfil de Instagram, en la que se le puede ver luciendo de lo más espectacular y elegante mientras lleva un largo vestido azul ajustado que marca a la perfección sus curvas.

"Ay Dios mío", "Wow estás muy linda", "Impresionante", "Simplemente espectacular", "Toda una diva", "Bella la princesa. Con su buena música siempre para deleitar a su público que la quiere y escucha", "Hermosa y elegante, como toda una reina" o "Eres lo más lindo de Cuba", son algunos de los cumplidos que ha comenzado a recolectar Señorita Dayana en su publicación.

Dayana Chávez Victoria, nombre real de la cantante, ha aprovechado además su post para animar a sus seguidores a que siga disfrutando de su nuevo álbum de estudio Por Ellas, el cual sacó a la luz en todas las plataformas digitales a principios de este mes de febrero.

"¿Qué? Que aún no has escuchado mi nuevo disco Por Ellas? Pues te cuento que está disponible en todas las plataformas digitales y también puedes disfrutarlo en mi canal de Youtube. Además te aseguro que puedes escucharlo completo de una y no vas a parar de cantar. Buena música, ideal para cualquier ocasión", comentó la artista junto a la imagen que acumula miles de 'me gustas'.

En su nueva producción discográfica, Señorita Dayana rinde un especial homenaje a varias importantes intérpretes femeninas internacionales que han marcado con sus canciones su infancia y juventud, como es la puertorriqueña India, la mexicana Alejadra Guzmán, la chilena Miriam Hernández o la desaparecida y famosa española Rocío Dúrcal.

