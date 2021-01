Señorita Dayana lanza su nuevo álbum "Por ellas" compuesto por famosas canciones

La cantante cubana Señorita Dayana ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento sorpresa de su más reciente proyecto musical.

Se trata de un nuevo álbum llamado Por ellas, en el que la reguetonera rinde homenaje a varios importantes intérpretes internacionales como la desaparecida y famosa española Rocío Dúrcal, la puertorriqueña India, la mexicana Alejadra Guzmán o la chilena Miriam Hernández.

Por ellas está compuesto por famosas 12 canciones que han sido interpretadas a lo largo de la historia de la música por populares artistas femeninas y las cuales Señorita Dayana versiona y añade un ritmo mucho más actual con su particular toque urbano.

Dentro de el disco podemos encontrar temas en la voz de la cubana como El hombre que yo amo, Ese hombre que tú ves ahí, No me enseñaste, El hombre que yo año, Qué ganas de no verte nunca más o Quítame a ese hombre, entre otros.

Por ellas ha sido presentado a través de todas las plataformas digitales como Spotify y iTunes, pero también se puede disfrutar al completo a través de YouTube gracias a un vídeo recopilatorio de cada uno de los temas que le incluyen.

Tras el lanzamiento del disco, Señorita Dayana sea ganado nuevamente el aplauso y el apoyo de sus fanáticos, quienes ha acogido de manera muy positiva su nuevo trabajo musical.

"Excelente disco, muchas felicidades para ti y todo tu equipo", "Este disco es una joyita de verdad, muchas felicidades y bendiciones", "Muchas felicidades, el disco está espectacular, grandes éxitos y los hiciste tuyos, tienes una voz divina y que Dios te bendiga" o "Perseverancia = logros. El talento lo tienes, solo era encontrar el tipo de música creada para ti y que Dios ya tenía destinado para tu éxito", se puede leer en los comentarios de YouTube.

Por ellas se convierte con su salida al mercado en la tercera apuesta discográfica de Señorita Dayana. La artista cubana presentó con antelación los discos Victoria, en 2019, y Te llamo hoy, en 2016, este último en respuesta feminista al famoso reguetonero colombiano J Balvin.

