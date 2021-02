Natti Natasha y Raphy Pina esperan su primer hijo juntos: ¡Así confirmaron la feliz noticia en los Premios Lo Nuestro!

El escenario de los Premios Lo Nuestro fue el lugar perfecto para que Natti Natasha confirmase lo que desde hace semanas se rumoreaba: está embarazada de su primer hijo con Raphy Pina.

La cantante dominicana de 34 años se subió a la tarima del American Airlines Arena junto a Prince Royce para interpretar Antes que salga el sol, un momento que aprovechó para presumir por primera vez de su incipiente barriguita de 6 meses.

Tras la actuación, los futuros papás no pudieron evitar compartir, al fin, la felicidad que sienten por la llegada del que será su primer hijo juntos, el cuarto para el productor boricua, y publicaron diferentes vídeos e imágenes juntos mostrando al fruto de su amor.

Un bebé 'milagro'

Tras revelar la feliz noticia durante la 33ª ceremonia de estos premios, Natti Natasha y Raphy Pina quisieron hablar en profundidad sobre el embarazo con sus seguidores y trasmitieron un directo en Instagram contando la complicada batalla que tuvieron que librar para poder tener un hijo juntos.

La reguetonera dominicana reconoció durante el vídeo que las posibilidades de quedarse en embarazada de manera natural eran prácticamente nulas porque solo tiene un ovario. El año pasado, durante la cuarentena de la pandemia, la artista se sometió a un proceso para poder tener hijos sin éxito. Y cuando finalmente pensaban que no iba a poder quedarse embarazada, el milagro sucedió.

"Los médicos decían que no podía tener hijos", comentó la intérprete de Sin Pijama, quien no perdió la sonrisa en ningún momento del live. "Yo no podía quedarme embarazada y era algo que me tenía triste", añadió.

"Estábamos locos por decirlo, pero no lo dijimos porque como fue un milagro, no queríamos ilusionarnos y preferimos esperar para confirmarlo", confesó Raphy Pina sobre el porqué quisieron esperar para compartir la feliz noticia.

De momento se desconoce el sexo del bebé y según contaron los futuros papis en la misma transmisión de Instagram, será el próximo lunes cuando decidan si quieren saber si es niño o niña.

La relación entre Natti Natasha y Raphy Pina

La cantante y su representante confirmaron su relación en el videoclip Inédito de Fran Rozzano. Una confirmación que llegaba tras años de rumores de romance entre ellos.

Pocos días después revelaron que están comprometidos y que están juntos desde el año 2018. Menos de un mes después de anunciar que son pareja, llega la noticia del embarazo. Y la verdad, la pareja no podría estar más feliz. Solo hace falta verles la cara para darse cuenta de lo enamorados que están.

¡Felicidades, parejaza!

