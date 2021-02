Jacob Forever comparte otros de sus talentos ocultos más allá de la música: La cocina

Acaba de quedar confirmado de que al popular cantante urbano cubano Jacob Forever no solo se le da bien lanzar éxitos musicales, recolectar millones de visualizaciones en YouTube y llenar salas de conciertos, sino que además tiene otro talento oculto más allá del reguetón: la cocina.

El Inmortal, como también se le conoce al artista dentro de la farándula de la isla, acaba de destapar la gran pasión que siente por el arte culinario a través de un divertido vídeo que ha compartido en sus redes sociales con motivo del inicio del fin de semana.

En el material audiovisual podemos ver al reguetonero en la cocina de su casa de Miami (Florida) acompañado de su hija Saisha, fruto de su relación con la cubana Diliamne Jouve (La Dura), mientras le prepara a la pequeña de cinco años de edad una deliciosa tortilla de la forma más rápida y con la destreza de todo un chef profesional.

"Para que vean que no todo es música mi gente, mi pasión por la cocina es otro de mis talentos ¿Cómo están sus planes para el fin de semana? Yo, estoy ready para seguir consintiendo a mis princesas", fueron las palabras que acompañaron la publicación de Jacob Forever hecha en su cuenta de Instagram.

Muchos han sido los seguidores del intérprete de Hasta que se seque el Malecón que han quedado impresionados con su facilidad para manejar el sartén y dominar los fogones y se lo han hecho saber mediante mensajes que le han ido dejando en el post.

"Excelente padre y esposo, encima buen cocinero", "Me encanta", "Qué rica tiene que haber quedado esa tortilla", "Qué lindo, así se hace, ayudar a sus reinas", "Me has dejado impresionada, no sabía que también sabías cocinar", "Excelente, bien por ti y tu princesa, es hermosa", "Tremenda ayudante y el mejor chef" y "Qué bien te ves en la cocina, estoy sorprendida", son algunos de los comentarios que le han enviado a Jacob Forever.

