Periodista Héctor Luis Valdés sobre su detención frente al Ministerio de la Agricultura de Cuba: Se abalanzaron como leones hacia mí

El periodista independiente Héctor Luis Valdés relató los sucesos de su detención este viernes, cuando transmitía desde la protesta que protagonizaron un grupo de aimalistas a las afueras del Ministerio de la Agricultura de Cuba (MINAGRI), con el fin de exigir una Ley de Protección Animal.

Según relató el periodista, cuando supo que se reunirían los jóvenes frente al MINAGRI caminó móvil en mano hacia dicho lugar para así dar cobertura minuto a minuto de lo que ahí ocurriría.

"Fue entonces que me encontré con rostros conocidos, otros no tanto , pero todos unidos por un mismo sentimiento: “el amor hacia aquellos que no tienen voz”, dijo.

"En cuanto alzaron sus carteles donde aparecía la pregunta "¿Dónde esta la ley de protección animal?", comencé a captar mediante una transmisión todo lo que estaba ocurriendo. Bastaron solo 13 minutos de comenzada la directa para que agentes de la seguridad del estado se abalanzaran como leones hacia mí", dijo.

Los agentes le amenazaron con levantarlo en peso. "Fueron exactamente las palabras del que luego de mi liberación identificaron como “agente Magdiel”, contó.

"Tras el mensaje claramente amenazante de dicho represor, me detienen de manera violenta, obligándome a apagar mi teléfono y de una vez dar fin a la transmisión", dijo.

Luego al joven lo trasladaron en un carro particular hacia la unidad de Zapata y C , donde después de quince minutos comenzaron a interrogarlo.

Los agentes le dijeron que producto de su alto nivel de disidencia y lenguaje frontal en artículos hechos en contra del país, pasaría a ser atendido por el mismo departamento que atiende a las periodistas Luz Escobar, Camila Acosta y Yoani Sánchez.

"Qué manía de aliarme a personas que no conozco. Pero gracias de todos modos por el ascenso, seña que estoy haciendo bien mi trabajo. Qué honor estar entre mujeres grandes y valerosas. Qué orgulloso me siento. Fueron las únicas respuestas que recibió aquel sujeto de mi parte", sostuvo.

"Después de media hora, me conducen al área donde se encontraba el oficial carpeta, me comunican que debía firmar un acta de advertencia por propagar epidemias, cosa que no firmé ya que me encontraba a una distancia aceptable, con mascarilla puesta, así que era imposible que propague nada, incluso le recordé que el alto índice de casos positivos en el país no venían exactamente de una protesta pacifica sino de otro lugar (colas)", agregó.

Por último al periodista lo amenazaron con regularle su salida del país.

Luego de la protesta de los animalistas el gobierno accedió a dialogar, y prometieron que el país tendría una Ley de Bienestar Animal antes de que culmine el mes de febrero.