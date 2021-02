Beatriz Luengo sale en defensa de Yotuel luego de que el gobierno cubano lo llamara "jinetero"

La cantante española Beatriz Luengo, esposa del artista cubano Yotuel Romero, salió en defensa de su pareja luego de que varios funcionarios del gobierno cubano lo llamara "jinetero", como parte de los múltiples ataques que ha lanzado el oficialismo cubano a la canción Patria y Vida y sus intérpretes.

"El gobierno de Cuba llama 'jinetero' a Yotuel por estar casado conmigo y ser española. Ya le insultó llamándole 'negrito limpiabotas'. Esto no define a Yotuel señores del gobierno de Cuba. Esto los define a ustedes que no tienen nada más qué decir de un hombre que lo único que ha hecho es música, arte y representación para su pueblo", escribió Luengo en su perfil de Instagram.

La también actriz aseguró que, aunque le gusta llevar una vida tranquila junto a su familia y dedicarse a su carrera, "no permite el insulto a su familia ni la injusticia" y "dieron con la persona equivocada porque no les tengo miedo".

Luengo, que además de estar casada con el artista cubano, es muy querida en Cuba por su música y principalmente por su serie Un paso adelante, dijo que compartió esa desagradable noticia en sus redes sociales para que todas las personas que la siguen desde diferentes lugares del mundo vean de lo que es capaz el gobierno cubano contra alguien que solo está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión.



"Lo que ustedes hacen es difamar con mentiras y comentarios despectivos y racistas. Mi marido en cambio no necesita inventarse nada de sus vidas, simplemente contar lo que humanamente vive su pueblo para que ustedes rabien así. Y miren como es LA VERDAD de grande y maravillosa que no solamente han compartido la canción desde el parlamento europeo sino que todos los medios a nivel mundial, las listas de música y las lágrimas de los cubanos avalan las palabras de @yotuel @gentedezona @descemerbueno. Me gustaría saber qué les avala ustedes.

La ofensa a la que se refiere Beatriz Luengo, "jinetero", fue publicada en las redes del Guerrero Cubano, un personaje incógnito que funge como vocero del oficialismo y difunde campañas de difamación, chismes y ofensas a cubanos que representen una amenaza para el gobierno por defender y expresar sus ideas y exigir sus derechos.

La publicación tildaba a Maykel Osorbo de "delincuente", a Gente de Zona de "gentuza" y a Descemer Bueno de "drogadicto" e indicaba que "Dios los crea y el jinetero los une" con una imagen de Yotuel de fondo, quien fue el principal organizador de Patria y Vida.

La publicación del Guerrero fue compartida por varios partidarios del régimen cubano, funcionarios e incluso el director de Comunicación del Ministerio de Cultura, Alexis Triana.

A pesar de los ataques desde el gobierno cubano y los medios oficialistas, que intentan tergiversar el mensaje de la canción y difamar a sus exponentes, Patria y Vida ha tenido un éxito rotundo, y en menos de 72 horas su videoclip superó el millón de reproducciones en YouTube e impulsó un reto en las redes sociales, bajo el que muchos han compartido sus fotos con la frase escrita en sus cuerpos.