Kim Kardashian le pide formalmente el divorcio a Kanye West

Los rumores se han confirmado: el portal TMZ aseguró este viernes que la estrella de los realities, Kim Kardashian, ha pedido formalmente el divorcio a su esposo, el músico Kanye West.

Tras siete años de matrimonio, la pareja ha decidido poner fin a su relación de común acuerdo y de manera amistosa. Ella solicita la custodia compartida de sus cuatro hijos en común y ninguno de los dos quiere impugnar el acuerdo prenupcial en el que establecían los términos de la liquidación de sus respectivas propiedades.

Aunque la fecha de separación oficial no está clara de momento, ambos artistas han aportado y documentado sus respectivos informes para llegar a una solución mutuamente beneficiosa. La abogada de Kardashian, Laura Wasser, que llevó la separación de Angelina Jolie entre otros famosos, ha presentado la petición oficial al Tribunal Superior de Los Ángeles.

Fuentes cercanas a la pareja aseguraban desde hace meses que la relación no pasaba por su mejor momento. Durante varios meses ambos habrían estado viviendo separados por sus diferencias en cuanto a estilo de vida e ideas políticas.

El año pasado, incluso, Kim y Kanye se dieron unos meses de descanso en los que intentaron arreglarse pero sin llegar, por lo visto, a un entendimiento.

Ahora la pareja trata de que el rompimiento no afecte directamente a sus cuatro hijos.

"Ha habido suficiente comunicación en los últimos días para establecer que ambas partes sientan que el matrimonio finalmente ha terminado, pero lo que se pretende es que los niños no sean concientes de esta situación", explicaba una fuente a TMZ.

El hecho de que Kanye decidiera presentarse a las elecciones estadounidenses también supuso en su pareja un punto de inflexión, que finalmente parece haber explotado, según comentan amigos cercanos.

Al margen de su campaña, el rapero, productor y diseñador había hecho hace poco comentarios incoherentes y publicado mensajes erráticos en su cuenta de Twitter sugiriendo que su mujer estaba intentando internarlo en un hospital psiquiátrico.

Kardashian, por su parte, aseguró que tenía que alzar la voz a causa del “estigma y los conceptos erróneos sobre la salud mental”. Entonces afirmó que su esposo era una persona “brillante, pero complicada”, y que tenía “la presión de ser un artista y un hombre negro, experimentó la dolorosa pérdida de su madre, y tiene que lidiar con la presión y el aislamiento que aumenta su trastorno bipolar”.

Por el momento, no parece que el dinero vaya a ser un gran obstáculo para la separación. West tiene gran parte de su patrimonio neto vinculado a su empresa de ropa, y su marca de zapatos, comercializada por la firma Adidas. La revista Forbes estimó en abril de 2020 que la marca tiene un valor de 1.260 millones de dólares.

Kim Kardashian también tiene la mayor parte de su fortuna en una marca con su nombre. En octubre de 2020, Forbes estimó que la participación del 72% en su compañía de cosméticos KKW Beauty tenía un valor de aproximadamente de 500 millones de dólares.

Este sería el tercer divorcio de Kim que antes estuvo casada con Damon Thomas y luego con Kris Humphries, antes de irse al altar con West, en 2014.

La estrella (famosa gracias a su programa Keeping Up With The Kardashians, que pronto dejará de emitirse) es hoy una de las celebridades más populares en las redes sociales (tiene unos 200 millones de seguidores en Instagram), mientras West está considerado como uno de los raperos más importantes de la historia gracias a discos como My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010) o Yeezus (2013).

