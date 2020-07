Kim Kardashian alude al trastorno bipolar de Kanye West y pide "compasión y empatía" hacia él

Kim Kardashian pidió este miércoles “compasión y empatía” hacia su marido, Kanye West, mientras intentan controlar el trastorno bipolar que padece.

La celebrity norteamericana escribió una extensa declaración que publicó como stories en su cuenta oficial de Instagram, para aclarar lo que realmente sucede con el rapero.

"Como muchos de ustedes saben, Kanye padece un trastorno bipolar. Cualquiera que lo tenga o que tenga un ser querido que lo padezca, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es comprenderlo. Nunca he hablado públicamente de cómo esto nos ha afectado en casa porque soy muy protectora de mis hijos y por respeto a la privacidad de Kanye, cuando se trata de su salud. Pero hoy siento que debería comentarlo debido al estigma y los conceptos erróneos que hay sobre la salud mental", dijo, y a continuación explicó en detalle las implicaciones de ese padecimiento.

"Aquellos que entienden de enfermedades mentales o simplemente sobre comportamientos compulsivos saben que la familia no tiene el poder sobre una persona bipolar, a menos que este miembro sea menor de edad. Las personas que desconocen esta experiencia pueden juzgar y no entender que el individuo debe pedir ayuda por sí mismo, sin importar cuánto lo intenten sus familiares y amigos. Yo entiendo que Kanye este sujeto a críticas porque es una figura pública y sus acciones pueden causar fuertes opiniones y emociones. Él es una persona brillante, pero que siente la presión de ser un artista y un hombre negro quien ha experimentado la dolorosa pérdida de su madre y debe lidiar con la presión y aislamiento que aumenta su trastorno bipolar. Los que están cerca de Kanye entienden que sus palabras a veces no van en línea con sus intenciones", prosiguió.

(Fuente: Captura de Instagram/Kim Kardashian)

"Vivir con un desorden bipolar no disminuye o invalida sus sueños o sus ideas creativas, sin importar cuán grandes o inalcanzables puedan parecer para algunos. Eso es parte de su genio y como todos hemos sido testigos, varios de sus grandes sueños se han vuelto realidad. Como sociedad, hablamos de considerar el tema de la salud mental. Sin embargo, también debemos considerar a los individuos que están viviendo con estos problemas cuando más lo necesitan. Amablemente, pido a la prensa y al público que nos den la compasión y la empatía que necesitamos para poder superar esto. Gracias a aquellos que han expresado preocupación por el bienestar de Kanye y su compresión", finalizó la modelo en una declaración que ha impactado a sus seguidores.

Kardashian no mencionó abiertamente en su escrito el plan declarado de West de presentarse a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2020. El rapero organizó el fin de semana un polémico mitin en Carolina del Sur, aunque ha delineado ningún plan político coherente.

La declaración ha sido el primer comentario público de Kardashian tras semanas de erráticas entrevistas, apariciones públicas y publicaciones de West, que han generado preocupación sobre la salud mental del cantante, ganador del Grammy.

Sus comentarios llegan, además, después de una serie de tweets publicados por West, uno de los cuales decía que estaba intentando divorciarse de Kardashian, aunque la publicación fue borrada rápidamente. La mediática pareja se casó en 2014 y tiene cuatro hijos.

A principios de esta semana, el rapero dijo que su familia estaba intentando que se tratara en una institución psiquiátrica.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.