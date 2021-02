NTV expone a menores de edad en su campaña difamatoria contra la sociedad civil cubana

El Noticiero de la Televisión Cubana dedicó este viernes la sección que presenta Humberto López a exponer presuntos planes de acciones terroristas en los que se verían involucrados jóvenes de 16 años que fueron expuestos ante las cámaras en flagrante violación de sus derechos.

“Niños, según el derecho internacional, expuesto en la televisión nacional, vestidos de presos y auto inculpándose, sin abogado que les recomiende si deben responder o no a las preguntas que le hace un interrogador que nunca sale en esas imágenes”, denunció la abogada Laritza Diversent, directora de la ONG Cubalex.

La sección del NTV presentada por Humberto López se caracteriza por transmitir los mensajes que la seguridad del estado elabora con el fin de amedrentar y manipular la opinión pública, presentando burdas manipulaciones y fragmentos de videos editados con los que pretende desacreditar a figuras de la oposición y la sociedad civil cubanas que promueven una transición pacífica a la democracia.

En la emisión de este viernes, el programa alcanzó una de las cotas de ignominia más altas al presentar a dos jóvenes de 16 años, sin ninguna protección sobre su imagen, ni garantía alguna sobre su presunción de inocencia, dando testimonio de una presunta actividad terrorista para la que habrían sido reclutados en Guantánamo, su provincia de residencia.

“Esto no podemos seguir permitiéndolo. Si esas personas cometieron delito es obligación de las autoridades investigar, pero en ningún modo pueden violar las garantías del debido proceso. ¿Cuántas presiones o técnicas de torturas tuvieron que soportar para llevarlos a ese punto? ¿Dónde está la fiscalía, principal órgano garante de la niñez y su obligación de proteger por encima de cualquier cosa el interés superior del niño?”, se preguntó indignada la abogada.

Con el programa de este viernes, el presentador Humberto López y por extensión el monopolio de los medios de comunicación que ostenta el régimen cubano, llegaron al punto de mostrar a menores de edad, según el derecho internacional (para Cuba, la mayoría se alcanza a los 16 años) respondiendo a un guion elaborado por la seguridad del estado con el propósito de sembrar el odio, la confusión y la división entre la ciudadanía.

López, quien habitualmente comienza su sección distinguiendo entre “unos pocos” contrarrevolucionarios que quieren perjudicar a “millones” de cubanos, no ha dudado en difamar de reconocidas personalidades del arte y la sociedad civil cubanas que promueven un cambio pacífico en la nación, en su búsqueda de libertad y democracia.

“Continúan planificándose acciones violentas contra el país, con el propósito de sembrar el miedo y el descontento en las personas. Para develar nuevos planes y revelarnos detalles de sus promotores está nuestro colaborador Humberto López”, introdujo el presentador del NTV.

Indolentes ante el daño que infligen sobre los menores, su familia y su entorno, López y sus cabecillas expusieron a dos niños guantanameros como parte de un plan organizado por presuntos terroristas y que consistía en lanzar piedras en diversos puntos de la ciudad, como tiendas, parques y transporte público.

La narración de los menores ante el oficial interrogador, auto inculpándose por hechos que nunca llegaron a cometer, resultó en una de las imágenes más abyectas y nauseabundas que proyecta un régimen en descomposición. Como en el caso de Clandestinos y otros presuntos actos de sabotaje, el guion de este viernes dejó dudas razonables sobre la autenticidad de las denuncias y la sospecha de que todo puede ser parte de un montaje de la seguridad del estado.

“Ahora que salgan los ‘intelectuales’ y me hablen de la puta ley Helms Burton, que me digan que la soberanía y la existencia de un embargo económico le da derecho a un Estado de violar impunemente los derechos de los niños. Esto es lo que hay que denunciar. Cuando no se respeta la niñez no se respeta nada”, exclamó Diversent, harta de la impunidad del régimen y la complicidad de los que medran a la sombra de su poder.

“Siento frustración y mucha impotencia, cualquiera de esos muchachos puede ser mi hijo, tu hermano, su nieto, nuestros primos”, confesó la directora de Cubalex. “Y no es casualidad que todos esos niños sean afrodescendientes, es solo una agravante de estas violaciones, son los perfiles raciales y la mayor expresión del racismo institucionalizado”, alertó Diversent.