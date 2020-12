Periodistas independientes responden a campaña de descrédito en la Televisión Cubana

Periodistas independientes cubanos criticaron la campaña de descrédito de la que son objeto en la Televisión Nacional, especialmente el programa Las Razones de Cuba, conducido por el periodista oficialista Humberto López.

Este espacio televisivo difama y calumnia a los activistas, artistas, opositores y periodistas independientes que desde Cuba luchan por mostrar al mundo la realidad social, económica y política de la isla, que el gobierno intenta ocultar desde hace décadas.

La Televisión Cubana les acusa de estar financiados desde Estados Unidos y asegura que apuestan por una agenda abiertamente anticubana. Además señalan que para su trabajo periodístico "acuden a cualquier recurso para manipular la realidad" del país.

Ante la afrenta y la imposibilidad de replicar a estas acusaciones a través de los propios medios de comunicación oficiales cubanos, los periodistas independientes han acudido una vez más sus redes sociales para hacer pública su respuesta.

Maykel González Vivero, director de Tremenda Nota, indicó a su seguidores que este fue su turno de estar en el Noticiero de Televisión (NTV) con Humberto López; algo que ya esperaba y que hubiera agradecido de no ser por la inexactitud de los datos compartidos.

"Tremenda Nota no es un medio "subversivo" ni "mercenario". Es un medio. Por hablar de hechos recientes, cubrimos lo mismo la manifestación frente al Mincult que la tángana del parque Trillo, y creo que lo hicimos con sinceridad. En los artículos que firmo, en mis redes sociales, he sido crítico con el gobierno cubano y también con la oposición fascinada por Estados Unidos y amiga de sus políticas. He sido en esto más sincero que Humberto López y que quienes, lo mismo que él, pero desde Miami, miran a un solo lado", indicó González.

Otra de las periodistas independientes atacadas por la Televisión Cubana fue Camila Acosta, colaboradora de CubaNet, quien considera que el Noticiero está dando mucha promoción al periodismo independiente en Cuba y se siente orgullosa de ser una de sus exponentes.

"Todos los fragmentos utilizados en el NTV están sacados de contexto, lo cual no me sorprende. Si Humberto López fuera realmente periodista, entrevistara directamente a esos periodistas independientes. Hasta el momento no ha mostrado pruebas de nada, por tanto, no es más que difamación", señaló Acosta en su mensaje y alertó, además, de que si el periodismo independiente en Cuba es un "delito" es porque existen leyes injustas que lo criminalizan.

Abraham Jiménez, periodista cubano que colabora con The Washington Post, denunció en su perfil de Facebook que la televisión cubana usó imágenes suyas de un interrogatorio al que estuvo sujeto, que calificó como "forzoso, agresivo e inconstitucional", sacadas de contexto por el NTV para el reportaje.

"El régimen cubano juega a desestabilizar lo más preciado que tenemos: la familia. Que me hayan sacado como un "mercenario" es bueno para mí. Mi familia me conoce. Por tanto sabe que la televisión miente. Vuélvanme a sacar en la tv para ver si me siguen ayudando a mostrarle a mi familia de lo que la "revolución" es capaz", comentó Jiménez.

Yoani Sánchez, otra de las voces destacadas del periodismo independiente cubano y directora del diario 14ymedio, se declaró "halagada" tras ver el reportaje de la televisión y constatar que sigue siendo una preocupación para los medios oficialistas cubanos.

"... He vivido más de una década de campañas de fusilamiento de la reputación, en momentos incluso de mucha fragilidad en mi vida como cuando mi hijo era menor de edad y hasta el propio Fidel Castro me insultaba... así que vamos a ver quién se cansa primero... Solo quiero agregar un detalle para las más recientes víctimas de estos ataques de odio perpetrados por el poder: ayer fui yo, hoy eres tú, mañana nos tocará a todos nosotros. Nadie está a salvo de ser mostrado como el "enemigo" allí donde el espacio para la crítica es escaso o nulo", señaló Sánchez.

Por su parte Carlos Manuel Álvarez, escritor, periodista y director de El Estornudo, se refirió al lado humano del debate que puede generar este tipo de reportajes de la Televisión, al narrar la reacción de dos vecinas tras ver el reportaje, que le demostraron el sentimiento de empatía hacia los periodistas independientes.

"Salieron dos vecinas a las puertas de sus casas en el barrio nuevo donde vive mi mamá (aquí no me conoce casi nadie) y me abrazaron y preguntaron cómo estaba. Así, sin decir más nada y diciéndolo todo, aunque una de ellas también dijo que me quería. Mañana a lo mejor hago unas décimas quemando un poco, a ver si no estoy muy oxidado", comentó el periodista en sus redes sociales.

Iliana Hernández, la reportera de CiberCuba, se mostró optimista y sacó su sentido del humor y su sarcasmo habituales ante las críticas de la televisión y aseguró que se había alegrado al verse en el noticiero diciendo que "¡No queremos más dictadura!"

Muchos de estos periodistas y reporteros independientes cubanos han recibido el apoyo de sus amigos, familiares, de la ciudadanía, o de personas que ni siquiera conocen, pero que desde distintos lugares del mundo los leen, siguen su quehacer y respetan su valentía.

El reconocimiento a sus trabajos, a la labor que hacer por la prensa en Cuba, es también el respeto que se han ganado por defender, desde posiciones pacíficas, uno de los derechos humanos más importantes, el de la libertad de expresión.