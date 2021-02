Sancionan a pelotero cubano Edilse Silva tras quejarse por la calidad de la comida que le dieron al equipo

El pelotero cubano de la selección santiaguera de béisbol, Edilse Silva, fue sancionado por autoridades del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) tras haberse quejado en redes sociales por la calidad de la comida que le dieron al equipo durante los playoff a finales de enero.

El castigo impuesto a Silva por criticar la mala alimentación del equipo de Santiago de Cuba fue la suspensión durante tres partidos y una confesión de arrepentimiento que el propio pelotero realizó en Facebook pidiendo perdón por su “indisciplina”.

“Han llovido críticas, algunas aceptadas, otras no tanto, agradezco todo porque se que me apoyan y que quieren lo mejor para el equipo, pero lo que pido es que no le demos un enfoque político, no se trata de protestas, ni reclamos masivos como muchos han manifestado, cometí una indisciplina y lo acepto”, dijo el deportista para evitar más represalias, a pesar de las muestras públicas de apoyo que recibió en redes sociales por haber realizado la justa denuncia.

En un estilo que recuerda las confesiones forzadas estalinistas, Silva añadió que reconocía haber usado las redes sociales para denunciar la mala calidad de la comida del hotel cienfueguero donde el equipo de las Avispas santiagueras se alojaban a la espera de un partido, y que sus quejas habían sido motivadas por el hecho de “dejarse llevar por sus “impulsos”.

“Soy responsable de mi acto y se reconocer mi error. Pido apoyo a mi pueblo, el equipo lo necesita, estoy entrenando y necesitamos concentrarnos en eso, viajaré con mi equipo, pasaran los 3 juegos a los que he sido sancionado y me incorporaré al 4to”, concluyó el respetado slugger santiaguero.

La comida que de la que se quejó Silva se trataba de una ración de arroz amarillo servida con yuca hervida y un muslo de pollo en una caja de cartón, lo que representa casi un maltrato para un deportista de alto rendimiento y fue calificado en las redes como una “falta de respeto”.

Sin embargo, el reportero deportivo oficialista Boris Luis Cabrera Acosta, salió en defensa del pelotero: “Mucho se comenta sobre la suspensión por tres partidos del santiaguero Edilse Silva (...) los vientos malignos que traería ese error serán sin dudas mucho más destructivos que el impacto de la propia publicación que hizo el atleta en las redes sociales”, escribió en Facebook.

“No creo que haya violado el reglamento de ninguna manera, pero si una comisión disciplinaria así lo entendiera, creo que estar fuera de los cuartos de finales es un castigo muy duro no solo para él, sino para un conjunto histórico como las Avispas que regresan a una postemporada después de tantos años de ausencia y que tanta gloria le han dado el béisbol de nuestro país”, añadió el reportero.

El comentarista y youtuber deportivo, Jesús Daniel Agras Montoya, criticó la falta de legalidad de la sanción atendiendo al artículo 54 de la constitución vigente en Cuba, que establece un garantía legal para la libertad de expresión de sus ciudadanos.

“Gente basta ya de decir “cualquiera se equivoca” que él no cometió error alguno, basta ya de repetir lo que nos dicen. Nos están engañando y seguimos formando parte del engaño. Basta ya”, escribió Montoya en Facebook.

Esta no es la primera tensión que se produce entre los directivos del Inder y Edilse Silva. Anteriormente, las autoridades deportivas le negaron al pelotero una solicitud de traslado para el equipo de Holguín, debido a que su familia reside en este territorio no en Santiago de Cuba.

“No vieron la parte humana del asunto, ya no me queda mucho en la pelota y cuando ésta acabe para mí, lo que queda es la familia. Está lejos de mi intención crear riña, solo deseo cuando termine un juego de pelota, siempre que sea posible, llegar a mi casa y besar a mi familia”, dijo el pelotero en esa ocasión.