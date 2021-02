Daddy Yankee comparte una foto con su hija Jesaaelys y fans dicen que parecen hermanos

Daddy Yankee compartió este fin de semana una preciosa fotografía en compañía de su hija la influencer Jesaaelys Marie, fruto de su matrimonio con Mireddys González. Una imagen que no pasó desapercibida en el mundo virtual y no por lo insólito de ver al intérprete de Despacito publicando una imagen de su vida personal, sino porque sus seguidores aseguran que padre e hija parecen más bien hermanos...

Esta no es la primera vez que le quitan años al famoso cantante. En infinidad de ocasiones, los cibernautas han hecho alusión a que parece que el tiempo no pasa por él. Y no les falta razón, porque cada día que pasa Daddy Yankee aparece más rejuvenecido como si hubiera encontrado la fórmula de la eterna juventud.

Es por esto que no es de extrañar que al compartir una foto con su hija de 24 años (21 años más joven que él), cientos de usuarios hayan sentenciado que más que padre e hija parecen hermanos con divertidos comentarios que le han dejado en el tablón del post.

"Los hijos envejecen y el papi congelado en el tiempo", "Parecen hermanos", "Parece tu hermana" o "Se ve más joven que que la hija jajaja", son algunos de los cientos de comentarios que se leen junto a la foto de padre e hija.

Esta bonita instantánea en compañía de su hija la compartió el Big Boss tan solo unos días después de presentarse en los Premios Lo Nuestro 2021, donde interpretó su De Vuelta Pa La Vuelta junto a Marc Anthony por primera sobre un escenario.

El de Puerto Rico sorprendió con esta actuación en la que por primera vez le vimos tocar el piano. Una habilidad secreta que tenía el artista y por la que se ganó las alabanzas y los aplausos de los espectadores, que no se esperaban verle tocar el instrumento.

¿Y a ti? ¿Qué te pareció su actuación junto a Marc Anthony?

