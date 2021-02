Bruno Rodríguez dice que su Gobierno avanza en la construcción de una Cuba socialista, democrática y próspera

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla aseguró que su Gobierno avanza en la construcción de una Cuba socialista, democrática y próspera, en medio de la crisis que afecta a toda la nación.

"Continuamos avanzando en la construcción de una nación independiente, soberana, socialista, democrática, próspera y sostenible, sobre la base de la probada capacidad de resistencia y la creatividad de nuestro pueblo, aun a pesar del cruel bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos, recrudecido a niveles extremos por el gobierno saliente del presidente Donald Trump", enunció Rodríguez Parrilla en una vídeoconferencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su sesión 46.

El funcionario dijo además que trabajan en fortalecer el marco jurídico-institucional para la protección y promoción de todos los derechos humanos para todos, guiados por la nueva Constitución de la República.

"Cuba ha dado muestras fehacientes de su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de su pueblo y de otros pueblos del mundo. Resulta inaceptable la manipulación de esta noble causa en función de retorcidos intereses políticos Frente a los intentos de denigrar a la nación y opacar sus indiscutibles logros en materia de derechos humanos, defenderemos nuestra verdad y jamás renunciaremos a la soberanía e independencia", afirmó.

"Como país miembro del Consejo de Derechos Humanos, hablaremos con voz propia, defenderemos el diálogo respetuoso y constructivo, en contraposición a los enfoques punitivos, la manipulación política y la selectividad. Trabajaremos por el fortalecimiento de la cooperación y la solidaridad internacional para una efectiva promoción y protección de todos los derechos humanos para todos", agregó.

Rodríguez Parrilla hace esta afirmación en un momento en que se violan constantemente los derechos humanos que las personas que disienten con el régimen.

En el día de ayer tuvo lugar un suceso que estremeció a los cubanos: un acto de repudio e intento de desalojo contra la activista cubana Anyell Valdés Cruz, madre de tres hijos menores de edad, por poner en la fachada de su casa la frase "Patria y Vida".

Constantemente son acosados en el país periodistas, animalistas, activistas, artistas, que piden un cambio para la Isla.

La periodista de CiberCuba Iliana Hernández ha asegurado que es una mujer maltratada por el régimen castrista, por su trabajo y posiciones políticas.

"Me vigilan, me regulan, me cortan los servicios de internet, me difaman, me humillan, me secuestran y me encierran en calabozos", sostuvo.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) apuntó en su informe anual que la represión en Cuba durante 2020 "tomó una deriva peligrosa que coloca al país a las puertas de un proceso similar a la Primavera Negra de 2003".

El pasado año aumentaron las acciones contra el periodismo independiente, con 425 actos represivos contra periodistas, reporteros y activistas independientes.