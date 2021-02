Policía en Cuba detiene con violencia a una estudiante de Medicina que realizaba pesquisa por el coronavirus en La Habana

La policía cubana detuvo con violencia a una estudiante de Medicina que realizaba una pesquisa de casos de coronavirus en La Habana, según muestra un video compartido en Facebook por el reportero independiente Hector Luis Valdés.

“En el horario de la mañana, en las cercanías de la estación de policía de Zapata y C , justamente por el parqueo que está ubicado en esa dirección. La policía uniformada detiene de una manera violenta a una joven estudiante de medicina”, escribió el reportero en la red social junto al video.

Captura de pantalla de la publicación de Hector Luis Valdés en Facebook junto al video

La estudiante de medicina se “encontraba realizando lo que por obligación el sistema imperante en Cuba les manda a hacer”, el pesquisaje de viviendas” para controlar los casos de coronavirus, agregó.

Las imágenes muestran a agentes de la policía arrestando y empujando a la joven, y llevándola en un furgón policial, mientras se escuchan gritos de “suéltame” por parte de una persona.

Hasta el momento no se tienen noticias de cuál fue el motivo del arresto, pero la violencia de género implícita en este acto de brutalidad policial, según la opinión de Hector Luis Valdés, no tiene justificación.

“¿De qué me van a hablar ahora? ¿Qué tipo de sociedad pretenden crear para las futuras generaciones, no permito, ni permitiré que mis sobrinos crezcan en una nación que genera violencia y destila odio por doquier. Esa no es la Cuba que soñó Martí, no es la Cuba que soñaron nuestros abuelos víctimas también del engaño y la manipulación”, cuestionó el reportero.