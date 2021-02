Los abuelitos cubanos Celina y Filiberto conquistan bailando reguetón a la famosa cantante Alicia Keys

¡Los abuelitos cubanos Celina y Filiberto de Miami (Florida) no paran de triunfar en las redes sociales con sus bailes, alegría y vitalidad!

Luego de conquistar con su ritmo a famosos como Marc Anthony, Daddy Yankee, Natti Natasha o J Balvin, ahora ha sido una nueva estrella de la canción la que ha caído rendida ante la carismática pareja isleña: la cantante estadounidense Alicia Keys.

La intérprete de éxitos como Empire State of Mind, No one o Girl on fire, compartió en su cuenta de Instagram, donde acumula 20.7 millones de seguidores, uno de los vídeos más famosos de Celina y Filiberto, concretamente el que les hizo populares en el 2017 y donde aparecen bailando al ritmo de la canción Yo lo sé de la agrupación urbana cubana Yomil y El Dany.

Alicia Keys agregó un texto a la publicación en el que deseó que todos sus seguidores que se contagiaran con la buena energía que desprenden los abuelitos y expresó que ojalá en un futuro ella y su esposo, el productor musical estadounidense Swizz Beatz, se vean igual de felices y divertidos que ellos.

"¡Gran estado de ánimo para la semana! ¡Nada mejor que una risa para empezar bien! Estoy deseando que este sea @therealswizzz y yo dentro de 40 años ¡Están sucediendo muchas cosas a nuestro alrededor emocional, espiritual y físicamente! ¿Qué vas a lograr esta semana grande o pequeña? (Todo importa) ⁣¿Cómo vas a bailar con ellos? ¡Enviándote amor y fuerza!", comentó la artista junto al material.

Tras el post de Alicia Keys, los cubanos Celina y Filiberto, quienes forman un dúo llamado Ganas con Ganas, no tardaron en agradecer a la cantante por hacerse eco de uno de sus bailes. "Muchas gracias por el repost", le comentaron desde su cuenta de Instagram.

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo Puentes, intérprete del tema que bailan los abuelitos en el audiovisual, también le dejó a la famosa artista un mensaje de agradecimiento en la publicación.

"Gracias Alicia Keys por compartir este vídeo, orgulloso de que nuestra música siga alegrando los corazones de muchas personas a nivel mundial y también agradecer a Ganas con Ganas. Que Dios me los bendiga mucho, gracias por todo", expresó el cantante urbano.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.