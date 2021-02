Denuncian en el Parlamento de Galicia los ataques del Gobierno de Cuba contra Yotuel: "Patria y vida, venceremos"

Alberto Pazos, diputado del Partido Popular en el Parlamento de Galicia denunció públicamente el acoso que sufre Yotuel Romero por parte del Gobierno cubano por la canción Patria y Vida, y envió al cantante cubano un mensaje de solidaridad.

“Desde el Parlamento Gallego nuestra solidaridad con Yotuel y con tod@s l@s cuban@s que reclaman pacíficamente la libertad y la democracia de su pueblo”, escribió Pazos en Twitter este jueves, junto a la etiqueta #PatriaYVida venceremos!!! y al vídeo del momento en que hizo mención del caso.

“Permítame antes de entrar a la cuestión, que hoy envíe aquí un mensaje a un rapero perseguido, que creo que merece todo nuestro apoyo porque este no insulta, es insultado, no amenaza, este fue amenazado, y no persigue a nadie, está siendo perseguido, concretamente por un régimen, el cubano”, declaró el diputado gallego durante una sesión parlamentaria.

“Hablamos de Yotuel Romero, que tuvimos conocimiento de que está siendo estos días perseguido por el régimen cubano, porque tuvo el atrevimiento de cambiar en una canción aquel lema de 'Patria o Muerte, Venceremos' por 'Patria y Vida' ”, añadió.

“Desde aquí nuestra solidaridad. En fin, Yotuel: Patria y Vida... Patria y Vida, venceremos”, concluyó el parlamentario gallego.

El Parlamento de Galicia es la institución donde reside el poder legislativo de la comunidad autónoma gallega. Se instauró en 1981 y está formado por 75 diputados. En estos momento está liderado por el Partido Popular, con 42 diputados.

La publicación de Alberto Pazos en la citada red social ha sido comentada por varios cubanos que han agradecido el gesto, en medio de la actual circunstancia de acoso y desprestigio hacia el exintegrante de Orishas, que llegó a ser calificado de “jinetero” por voces del oficialismo cubano.

“Siempre lo habéis tenido y siempre lo vais a tener”, contestó Alberto Pazos en los comentarios, en referencia al apoyo hacia la causa del respeto de los derechos humanos en Cuba.

Este jueves, Yotuel Romero se reunió en el Congreso español con diputados del Grupo Parlamentario Popular para hablar de la canción y denunciar el ambiente represivo que se vive en la isla.

La pasada semana, la madre de Yotuel Romero exigió al Gobierno cubano que respete a su hijo y que cese la difamación contra el cantante cubano, convertido en foco de insultos y calumnias tras el estreno del tema musical.

“Tengan el pudor y la vergüenza de respetar a sus conciudadanos, no más insultos, no más calumnias, no más mentiras, ojalá que las madres de los que hablan de mi hijo, les digan también a sus hijos ‘Basta ya de tanta difamación’”, escribió en Instagram la madre del músico, que instó a reconocer quién es realmente su hijo, “su trayectoria, su honestidad, su solidaridad”, y se preguntó por qué tratan de humillarlo por pensar diferente.

Uno de los insultos más graves recibidos por el músico ha sido el de “jinetero” por estar casado con una extranjera. Aunque el primero en referirse a Yotuel así fue Guerrero Cubano, personaje incógnito que funge como vocero del oficialismo y difunde campañas de difamación y ofensas contra cubanos que se manifiestan críticos con el gobierno, la publicación luego fue compartida también por funcionarios del régimen, entre ellos el director de Comunicación del Ministerio de Cultura, Alexis Triana.

La cantante, compositora y actriz española Beatriz Luengo, esposa de Yotuel, salió en defensa de su pareja y dijo que semejantes ataques a quien único hacían ver mal era al Gobierno cubano.

Para este viernes está programado un conversatorio virtual entre artistas cubanos y representantes y autoridades del Parlamento Europeo, con vistas a profundizar en el mensaje que transmite Patria y Vida, y evaluar el impacto que tiene el arte y el mundo de la cultura en la realidad política cubana.

Desde su estreno hace poco más de una semana, Patria y Vida, interpretada por Yotuel, Descemer Bueno, Gente de Zona, Maykel Osorbo y El Funky, se ha convertido en fuente de inspiración para los cubanos que piden un cambio político en la isla. El miércoles la canción alcanzó los dos millones de visualizaciones en YouTube.