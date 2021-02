Madre de Yotuel exige al Gobierno de Cuba que respete a su hijo

La madre de Yotuel Romero exigió al Gobierno cubano que respete a su hijo y cese la difamación contra el cantante cubano, convertido en foco de insultos y calumnias tras el estreno del tema musical Patria y Vida.

“Hoy voy a hablar desde el fondo del corazón de una Madre, una madre muy dolida y sobre todo muy decepcionada del gobierno que dirige el país donde nació y vive. No seré extensa, sólo les diré a los que juzgan injustamente a mi hijo, Basta ya!!!”, escribió en Instagram Zoe, la madre de Yotuel.

“Tengan el pudor y la vergüenza de respetar a sus conciudadanos, no más insultos, no más calumnias, no más mentiras, ojalá que las madres de los que hablan de mi hijo, les digan también a sus hijos ‘Basta ya de tanta difamación’”, añadió.

Zoe, que reside en Cuba, instó a recodar quién es realmente su hijo, “su trayectoria, su honestidad, su solidaridad”, y se pregunta por qué tratan de humillarlo por pensar diferente.

“Su relación con la actriz, cantante y compositora Beatriz Luengo, su esposa y madre de sus hijos pequeños, data desde que se conocieron en la serie Un paso adelante, ustedes lo saben bien, no es honesto ofender a una persona por el gusto de salvar una consigna”, añadió Zoe en referencia al calificativo de “jinetero” empleado por Guerrero Cubano, vocero del oficialismo que llamó así la músico por estar casado con una extranjera.

“Y no digo más, solamente que: ‘cuando la verdad se impone, la injusticia se estremece’”, concluyó la madre del ex integrante de Orishas.

Aunque el primero en referirse a Yotuel como "jinetero" fue Guerrero Cubano, personaje incógnito que funge como vocero del oficialismo y difunde campañas de difamación y ofensas contra cubanos que se manifiestan críticos con el gobierno, la publicación luego fue compartida incluso por funcionarios del régimen, entre ellos el director de Comunicación del Ministerio de Cultura, Alexis Triana.

La cantante, compositora y actriz española Beatriz Luengo, esposa de Yotuel, salió en defensa de su pareja y dijo que semejantes ataques a quien único hacían ver mal era al Gobierno cubano.

"Lo que ustedes hacen es difamar con mentiras y comentarios despectivos y racistas. Mi marido en cambio no necesita inventarse nada de sus vidas, simplemente contar lo que humanamente vive su pueblo para que ustedes rabien así", escribió Luengo, que advirtió al gobierno que "no permite el insulto a su familia ni la injusticia".

Yotuel Romero, por su parte, no respondió directamente a la ofensa y prefirió demostrar el alcance de su tema Patria y Vida: "miren al negrito jinetero", escribió junto a un breve vídeo que publicó en Instagram en el que se le ve reproduciendo la canción, que en menos de 72 horas arribó a su primer millón de reproducciones en YouTube.

A pesar de los virulentos ataques procedentes del Gobierno cubano y de los medios oficialistas, miles de cubanos se han identificado plenamente con el tema, que ha desencadenado un reto en las redes sociales, consistente en compartir fotos con la frase escrita en el cuerpo.

Ante la reacción del régimen cubano, otro de los participantes del proyecto, Alexander Delgado, integrante del dúo Gente de Zona, responsabilizó al gobierno de la isla de cualquier cosa que pueda sucederle a su familia en Cuba tras el rotundo éxito de la canción Patria y Vida. Las palabras de Alexander fueron suscritas por el otro integrante del dúo, Randy Malcom.