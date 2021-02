Pintan una esvástica nazi a imagen del Che en La Habana

La imagen de El Che Guevara en una pared de La Habana amaneció intervenida por un sujeto anónimo, quien le pintó una esvástica nazi en la boina, en lugar de la estrella que suele llevar como símbolo.

La pintura se encuentra en la Fábrica de Cigarros situada en las calles Gloria y Zulueta, en el municipio capitalino de Habana Vieja, según dio a conocer el periodista independiente Héctor Luis Valdés.

"Una imagen de uno de los mayores asesinos de la historia cubana, además de homófobo, que llevaba tiempo pintada en la columna de dicho lugar, hoy aparece con un símbolo que perfectamente describe su personalidad", dijo el periodista.

"Así despierta Cuba, con el símbolo nazi en la figura del que producto del adoctrinamiento, muchos crecimos queriendo ser como él", agregó.

Valdés, además, sostuvo que al parecer el cubano está llamando las cosas por su nombre y reconociendo la verdadera historia como es.

"La Habana no deja de sorprenderme, algo me decía que este recorrido me traería sorpresas. Felicidades al autor desconocido", indicó.

El Che es una de las figuras políticas más polémicas en toda Latinoamércia. Mientras muchos lo tildan de "asesino", en Cuba se ha glorificado su figura, y los niños crecen estudiando sus hazañas y repitiendo lemas al estilo: "Pioneros por el comunismo, seremos como El Che".

Recientemente el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel fue criticado en la red social Twitter luego de que publicara frases del Che Guevara para celebrar el Día del Amor.

“El Che ejecutó sin juicio a más de 200 campesinos, qué gran muestra de amor”, le respondió un internauta, refiriéndose a sus ejecuciones que lo llevaron a ser apodado por sus detractores como el “asesino de La Cabaña”.

El pasado año, los artistas españoles Omar Jerez y Julia Martínez llamaron a reflexionar sobre el Che Guevara a través del performance "Blanqueamiento Criminal", en el cual taparon con cinta adhesiva blanca un busto del guerrillero argentino en un barrio de Madrid.

"Su icónica imagen ha logrado ser un símbolo universal colocando su discurso como emblema de la libertad de los oprimidos ¿Es Ernesto Che Guevara el personaje más blanqueado de la historia?", se preguntaron los artistas.